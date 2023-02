Georges Lievens stopt met informatieblad voor Zerkegem: “Alternatieven hebben niet de charme van dit blaadje”

Na 52 jaar stopt Georges Lievens (80) met de publicatie van zijn informatieblad voor Zerkegem. Omdat de inkt van zijn stencilmachine op is. Zerkegem gaat het lekker ouderwets, maar informatief blaadje missen.

Het is niet meer van deze tijd: een infoblad met een ouderwetse typemachine geschreven en met de fiets verdeeld in elke brievenbus van het dorp. Dat is het handelsmerk van Georges Lievens, de man die decennialang de drijvende kracht was van het Zerkegemse verenigingsleven. “We zitten aan de 53ste jaargang en het 670ste informatieblad”, zegt Georges Lievens.

Gezegdes en weetjes

“De informatie haal ik van wat ik doorkrijg van de verenigingen of mensen uit het dorp. Daarnaast staan er ook altijd een aantal gezegdes en weetjes over Zerkegem in. In de beginjaren werd het blaadje rondgedragen door de kinderen van de Zerkegemse lagere school. Zij kregen daarvoor een halve Belgische frank per blaadje. Maar omdat ze het niet meer graag deden, ben ik het in 1985 zelf gaan verdelen. Dat was 38 jaar lang 1.250 blaadjes in de Zerkegemse bussen stoppen.”

“Ik deed het enorm graag, maar het rondbrengen was misschien het minst leuke deel. Dat was telkens acht uur of 43 kilometer afleggen, vaak in weer en wind. Waarschijnlijk is het niet meer van deze tijd, maar het was het goedkoopste informatiekanaal voor de Zerkegemnaar. En eigenlijk ga ik het missen. En waarschijnlijk Zerkegem ook.”

“Het is een stukje dorpscultuur, een stukje Zerkegem, dat verdwijnt”

Dorpsgenoot en schietlapschutter Joris Lievens ziet het informatieblad niet graag verdwijnen. “Het is een stukje dorpscultuur, een stukje Zerkegem, dat verdwijnt. Er zijn misschien wel modernere alternatieven, maar die hebben niet de charme van dit blaadje. Wie zou dit trouwens op zich nemen?”

Bedanking

“Je moet al goed gek zijn om dit allemaal te doen. Ik ga het missen. Het informatieblaadje van Georges was het eerste dat ik las, de rest van de post kon gerust wachten. Maar ons blaadje niet. Straks gaan we met De Wallestekkers en VKSO Zerkegem Georges nog bedanken voor wat hij ons ruim een halve eeuw bracht.”

(Patrick Anthone)