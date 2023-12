Georges Keters krijgt ereprijs als promotor van de Kust: “De echte sterren liggen in het bord”

De Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG) heeft de Middelkerkse journalist Georges Keters (80) een ereprijs toegekend “voor zijn verdiensten als culinair-toeristische promotor van de Kust”. De laureaat verwees in zijn dankwoord naar de landbouwers en vissers: “Zij zorgen er elke dag voor dat we de beste producten op ons bord krijgen.”

De Belgische Federatie Toeristische Pers (BFTP) heeft haar 60-jarig bestaan gevierd in Diksmuide. Na een wandeling en een feestelijke ontvangst in het stadhuis door burgemeester Lies Laridon, werd het feest culinair verdergezet in de Salons Saint Germain. Echter niet vóór Jacques Collen, voorzitter van de ASG en lid van de BFTP, in het stadhuis het jaarlijkse ASG Jan Lambin-eremerk had uitgereikt aan Georges Keters. De prijs is genoemd naar de legendarische Antwerpse NIR-radiojournalist (nu VRT) Jan Lambin, pionier van toerisme en streekgastronomie.

Ambassadeur

“De ASG werd opgericht in 1981, met als studieterrein België, Nederland en Noord-Frankrijk. Elk jaar pakken we uit met een vijftal ereprijzen. Een daarvan kennen we toe uit waardering voor een streekgastronomisch initiatief met een toeristische dimensie. De beoordelingscommissie heeft dit jaar gekozen voor Georges Keters”, aldus Collen.

“Iedereen die ooit met Georges Keters heeft samengewerkt, ervaart hem als een positief ingestelde journalist die Middelkerke en de kust graag culinair en toeristisch in de kijker stelt. Hij is voor ons dan ook de Culinaire Ambassadeur van de Kust. Getuige hiervan is de jaarlijkse voorstelling van De Boarebreker – Gastronomie en Toerisme, een luxemagazine dat een mooi beeld geeft van wat er leeft aan de kust, met de nadruk op Middelkerke, geflankeerd door de buren Nieuwpoort, Oostende, Koksijde en het hinterland met Diksmuide en Ieper, aangevuld met diverse reportages.”

“Hij volgde van bij het begin van de jaren 80 het verschijnsel van de streekgebonden gastronomie, motiveerde in die zin influencers in de sector, en gaf tips bij bezoeken aan de hotelscholen in Oostende, Koksijde en De Panne. Vandaar onze dank en de toekenning van het eremerk. Georges Keters volgt hiermee Wim Vannobel op, die met Meulenaers Boerenbrood uit Oostvleteren onze laureaat in 2022 was.”

“Landbouwers en vissers zorgen elke dag weer voor de beste producten” – laureaat Georges Keters

De laureaat was uiteraard zeer tevreden met de ereprijs, en droeg die meteen ook op: “Onze kust en het hinterland zitten bol van zowel toeristische als culinaire parels. Onze landbouwers en vissers zorgen er elke dag voor dat we de beste producten op ons bord krijgen. Ik draag de prijs dan ook op aan allen die zich onvoorwaardelijk inzetten om enerzijds het toerisme, anderzijds de gastronomische troeven naar voren te schuiven en de lekkerbekken te laten proeven van wat onze kust en het hinterland te bieden hebben. En ja, dat is heel wat!”

Keters was al diverse malen geëerd om zijn verdiensten voor toerisme en lokale gastronomie. “Leuke herinneringen”, zegt hij. “Altijd naar sterrenhuizen kijken hoeft niet. Er zijn bij ons veel sterren zonder sterren… De echte sterren liggen in het bord.”