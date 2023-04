Georges en Helena zijn een diamanten paar

Samen met hun familie kwamen Georges Dewulf en Helena Tanghe op zondag 22 april naar het gemeentehuis van Houthulst waar ze ontvangen werden ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft.

Georges (81) is geboren in Poperinge, Helena (79) is geboren in Esen. Toen Georges klein was, verhuisden zijn ouders naar Houthulst, waar hij opgroeide. Zijn eerste werkplaats was bij de koordendraaiers, waar hij twee jaar bleef, om daarna bij het aannemersbedrijf Dewulf te gaan werken. In 1965 ging hij weer naar school en volgde de richting bouw waar hij zijn getuigschrift van metselaar haalde. Jarenlang werkte hij in de bouw tot zijn rug het niet meer aankon. Vervolgens deed hij nog 20 jaar dienst als chauffeur bij Westgas.

Eerste ontmoeting

Helena groeide op in Woumen en ging er tot haar 14 naar school bij de zusters. Daarna begon ze te werken in de melkerij van Klerken, om dan mee te verhuizen naar Langemark. Ze ging op brugpensioen op 58 jaar. Het paar leerde elkaar kennen bij de opening van garage Coppenolle in Houthulst, een tweede ontmoeting was bij het circus van Bobbejaan Schoepen die zijn tenten op de markt in Houthulst had opgeslagen. Vanaf dan zagen ze elkaar iedere zondag. Na een verkering van vier jaar trouwden ze op 20 april 1963 in het gemeentehuis van Woumen.

Kroost

Na hun huwelijk woonden ze eerst enkele jaren bij de ouders van Helena. Ondertussen kochten ze een stuk bouwgrond in Klerken waar Georges eigenhandig hun woning bouwde. Ze gingen er wonen in 1966. Het gezin werd uitgebreid met een zoon: Wim die in Langemark samenwoont met Christa Mattens. Wim heeft drie kinderen: Sarah die samen is met Bart Verlinde, Diego die samen is met Delphine Desomer en Rhune. Intussen zijn er ook al achterkleinkinderen: Andreas, Mathis, Elise, Camille, Kobe en Jérome. Georges is lid van de Sparrenvink en is trouw vinkenzetter. Helena en Georges gaan graag samen uit winkelen en gaan nog graag eens op restaurant. Vroeger gingen ze dikwijls uit eten met de kinderen en kleinkinderen. Tot voor de corona gingen ze iedere week snuisteren op de rommelmarkten. (ACK)