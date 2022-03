Geoloket maakt stedenbouwkundige voorschriften online raadpleegbaar in Pittem

Inwoners van Pittem die plannen hebben om hun woning te verbouwen of een carport of overdekt terras te plaatsen, kunnen vanaf nu zelf stedenbouwkundige informatie over percelen in Pittem online opzoeken.

De dienst ruimtelijke ordening van de gemeente ontwikkelde deze handige tool op de gemeentelijke website in samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale WVI. Zowel burgers als professionelen kunnen op een eenvoudige manier de voorschriften opzoeken van elk perceel in Pittem en deelgemeente Egem.

Hoe werkt het?

“Je kan eenvoudigweg naar een perceel navigeren door het adres in te geven in de zoekbalk. De kaart zoomt automatisch in op het gekozen adres waarna je kan doorklikken op de plannen die van toepassing zijn op het perceel. Zo kan je achterhalen welke bestemming jouw adres heeft volgens het gewestplan en of er nog andere voorschriften van toepassing zijn zoals een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan, verkaveling, stedenbouwkundige verordeningen enzovoort”, legt burgemeester Ivan Delaere uit. Door de privacywetgeving en auteursrecht kan je bouwvergunningen niet opzoeken, maar ook deze dossiers worden momenteel door de diensten gedigitaliseerd. Eigenaars kunnen hun persoonlijke dossier op aanvraag inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening.

Onder de rubriek FAQ verzamelde de dienst ruimtelijke ordening antwoorden op veelgestelde vragen en vinden gebruikers meer uitleg over bepaalde begrippen.

Gratis platform

Het digitaal loket omvat alle plannen en stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een perceel op Pittems grondgebied. Je vindt het Geoloket onder de rubriek ‘Wonen’ op de gemeentelijke website. Het platform is volledig publiek en gratis toegankelijk.

Digitale dienstverlening

De nieuwe webtoepassing kadert in een verdere digitalisering van de gemeente. Met het Geoloket zet gemeente Pittem in op een nog betere dienstverlening, waarbij burgers op een heel snelle manier de gevraagde informatie terugvinden.Het Geoloket heeft een louter informatief karakter. Voor volledige en uitgebreide informatie of concrete bouwplannen neem je contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Heb je vragen of wens je meer informatie? Stuur een mailtje naar stedenbouw@pittem.be.