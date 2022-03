Gents duo koopt Van Goghs ‘Viooltjes in een vaas’ voor 240.000 euro

Op zondag 27 maart gingen twee vroege aquarellen van Vincent Van Gogh onder de hamer voor 390.000 euro. Het kroonjuweel van de veiling Viooltjes in een vaas komt in het bezit van twee vrienden uit het Gentse.

In totaal woonden zo’n honderdtal potentiële kopers de veiling bij, die plaatsvond in de Mercedesgarage langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. Er gingen schilderijen, beelden en collectiestukken van onder meer Panamarenko, Luc Tuymans, Keith Haring, Roger Raveel en zelfs Charlie Chaplin onder de hamer. Maar de echte topstukken waren twee aquarellen van Vincent Van Gogh.

Hoogleedse veilingmeester Johan Kiggen was trots dat hij zo’n unieke pronkstukken kon aanbieden. Viooltjes in een vaas en Landschap met molen en huis op de achtergrond, zijn aquarellen uit de Nederlandse jaren van de wereldberoemde kunstenaar. Ze komen uit het huis van de moeder van Vincent Van Gogh in Leiden en bleven sindsdien altijd in privébezit. De voorbije zestien jaar hingen de werken bij een Belgische verzamelaar, die ze nu via New-Art liet veilen.

Landschap met molen en huis op de achtergrond ging van de hand voor 150.000 euro. De veiling van het kroonjuweel Viooltjes in een vaas leidde tot een korte biedstrijd tussen enkele kandidaat-kopers. De aquarel werd uiteindelijk afgeklopt op 240.000 euro. “Een mooi bedrag, maar een vergelijkbaar werk bracht begin deze maand zo’n 1,4 miljoen euro op bij Christie’s”, zegt Van Gogh-kenner Jean van Innis.

De koper bleek een jongeman te zijn die twee vrienden uit het Gentse representeerde. “Ik had de opdracht om eigenlijk nog een stuk hoger te bieden”, reageerde hij na de veiling. Waar de aquarellen naar verhuizen, is niet gekend. Volgens de jongeman bestaat de mogelijkheid dat ze in de toekomst te bezichtigen zouden zijn in een Gents museum.