Gentlemen’s Fair lokt duizenden nieuwsgierigen naar Waregem Expo

Blitse sportwagens, verfijnde likeuren en een geheim restaurant? Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat de Gentlemen’s Fair dit weekend te bieden had. Duizenden nieuwsgierigen vonden hun weg naar Waregem Expo, waar meer dan honderd exposanten hun pronkstukken tentoon hadden gesteld.

De Gentlemen’s Fair was ondertussen al aan z’n zesde editie toe. “Een beurs uniek in zijn soort”, klonk het bij een tevreden organisatie. “De mancave is gaandeweg deel gaan uitmaken van de woning en is een plaats waar mannen zichzelf kunnen en mogen zijn. Die mannelijke plek mag dan ook worden gedecoreerd met items die tot verschillende strekkingen kunnen behoren. Van kunst tot collectables uit de autosportwereld? Het zijn enkele voorbeelden van dingen die de moderne man weten te bekoren.”

De Gentlemen’s Fair is ook de place to be geworden voor producten die ook in het dagelijkse leven de hedendaagse man weten aan te spreken. “En dat is vooral duidelijk geworden tijdens de afgelopen lockdowns”, klinkt het bij een installateur van jacuzzi’s. “Vroeger was het een item dat enkel bij de kapitaalkrachtigen terug te vinden was en dan meestal nog onder impuls van de vrouw des huizes. Vandaag de dag wordt opnieuw geïnvesteerd in de eigen woning, een haven van veiligheid en comfort. De tijden dat een man niet bezig was met zijn welzijn liggen al lang achter ons.”

Heuse belevenis

Vorig jaar kon de beurs niet minder dan 9.000 kijklustigen lokken, een cijfer dat volgens de organisatie ook dit jaar zeker haalbaar moet zijn. “Voor de exacte cijfers is het nog te vroeg, daar we het geheel nog aan het afbreken zijn en we dus nog niet over de definitieve resultaten beschikken”, vult de organisatie aan. “Toch is het fijn te zien dat onze manier van aanpakken, het scheppen van een heuse belevenis, keer op keer de zinnen weet te prikkelen.”

Belevenis, een woord dat als geen ander gepast werd gekozen. Wie de Gentlemen’s Fair bezocht kon een minibeeldje van zichzelf laten maken, proeven van een resem exclusieve dranken, proeven van chocolade in de vorm van rotswanden of gaan eten in een verborgen restaurant. Wie een tafel wilde bemachtigen, moest eerst een geheime wand in een telefooncel openen om zo de deur te vinden.