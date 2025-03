Genomineerden voor prijs voor inclusie bekend

De raad voor personen met een beperking heeft de genomineerden voor de prijs voor inclusie bekendgemaakt. Vrijdag 21 maart is er in oc De Kleine Beer een uitreiking waarbij de genomineerden in de bloemetjes worden gezet. Dit jaar komen de zeepkistenrace van vzw Den Bunker, de Goe Compagnie en David Dhont in aanmerking.

Naar jaarlijkse traditie zoekt de raad voor personen met een beperking personen of organisaties die zich inzetten voor inclusie. “Oorspronkelijk ontstond het idee vanuit de adviesraad, maar ondertussen dekt dat de lading niet meer. De voorbije twee edities gingen we in zee met de raad voor senioren en zelfs de sportraad. Ook zij zitten in de werkgroep. Zo zijn we nog inclusiever”, vertelt Gino Vanpoucke van de raad personen met een beperking. Dit jaar zijn er drie genomineerden voor de prijs. De zeepkistenrace van vzw Den Bunker is er een van. “Zij maakten ook een zeepkist voor personen met een beperking, lieten die ombouwen en zo konden ook minder valide mensen deelnemen. Dat is een heel leuk en inclusief idee”, gaat Vanpoucke verder. Daarnaast is ook de Goe Compagnie genomineerd. “Zij brengen toneelstukjes in woonzorgcentra of voor organisaties die hen willen inschakelen. Op die manier zijn zij vooral inclusief richting senioren, maar ze doen heel leuke dingen.” Tenslotte is ook David Dhont genomineerd. “David is een fantastische kerel. Hij heeft zelf een beperking, maar zet zich heel sterk in voor de maatschappij, dat is echt schitterend”, zegt Vanpoucke. “Met deze prijs willen we eigenlijk het werk van personen en organisaties die zich inzetten voor inclusie in de bloemetjes zetten. Inclusie betekent voor mij zoveel als alles wat mensen tegenhoudt om ten volle te leven, proberen verhelpen.” Volgens Vanpoucke gaat het dan ook om veel meer dan een fysieke of mentale beperking. “Dat kan evenzeer een financiële beperking zijn, of gaan om mensen die de taal niet machtig zijn, alles wat een belemmering kan zijn, proberen we mee in het verhaal te krijgen.”

Kunstwerk

De winnaar van de prijs voor inclusie krijgt een kunstwerk uit handen van de vorige winnaar. “Dat is deze keer een werk gemaakt door de mensen van gemeenteschool De Notelaar. Zij wonnen dankzij hun samenwerking met het instituut De Bevertjes en maakten samen de prijs. Bovendien is er muzikale omlijsting van d’Amandels, een band met mensen die betrokken zijn bij psychiatrisch centrum Sint-Amandus. Tenslotte is er ook werk te zien van een student die onderzocht hoe reclame zich eigenlijk veelal richt op de perfectie. Zij herwerkte een aantal campagnes met mensen met een beperking”, klinkt het nog. (AVH)