Genomineerden Ku Poll Awards bekend in Kuurne: “Net niet voor Zuster Fientje”

Op zaterdag 9 december vindt in zaal Kubox de uitreiking plaats van de eerste Ku Poll Awards, een Kuurnese knipoog naar de bekende Humo’s Pop Poll. De presentatie van deze show is in handen van comedian Joost Van Hyfte. Daarnaast worden er ook enkele gastoptredens voorzien van artiesten zoals Herbert Verhaeghe en Lien Vanhauwaert.

Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne worden op zaterdag 9 december zo’n vijftien awards toegekend, in 15 verschillende categorieën. Tussen half september en 1 november kreeg de Kuurnse bevolking de kans om haar stem uit te brengen. Zo werd er onder meer op zoek gegaan naar ‘de grootste Kuurnenaar’, ‘de grootste sportfiguur ooit’ en ‘beste buurtwinkel ooit’. In totaal namen 1.113 Kuurnenaren deel aan de poll.

“We zijn aangenaam verrast dat zoveel Kuurnenaars hebben deelgenomen aan onze poll”, vertelt burgemeester Francis Benoit namens het 7080-comité. “Ook het resultaat dat deze poll opleverde, is verrassend. In de categorie grootste Kuurnenaar ooit haalden Nesten, Evermeulen en Piet Huysentruyt de top drie, als grootste sportfiguur ooit werden dan weer Frederiek Nolf, Oshin Derieuw en Sara Zeebroek verkozen. Maar we gingen ook op zoek naar de beste buurtwinkel ooit en daarin werden Delhaize, Annekes en Bij Dirk genomineerd. Wie het uiteindelijk haalde, wordt zaterdag 9 december bekend gemaakt, net voor onze 7080 fuif.”

Zuster Fientje

“Fans van zuster Fientje moeten we helaas teleurstellen, want deze populaire kloosterzuster viel net buiten de top drie van ‘grootste Kuurnenaar ooit’, weet Francis Benoit, “Onze kaartenverkoop loopt goed. Wie erbij wil zijn, krijgt twee mogelijkheden aangeboden. Combikaarten kosten 9 euro, wie enkel onze fuif wenst bij te wonen vanaf 22 uur betaalt 5 euro. DJ van dienst is Stefan Ackermans, een legende van Studio Brussel. Kom dus gezellig langs en vier gezellig met ons mee!”

Wie kaarten wil bestellen voor de Ku Poll Awards en of de 7080 fuif kan terecht op www.7080fuif.be. Alle genomineerden zijn terug te vinden op de Facebookpagina van vzw 7080 en opwww.7080fuif.be.