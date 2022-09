Genomineerd door inwoners, ontvangen door gemeentebestuur: 15 duurzame helden gehuldigd

Vijftien duurzame helden zijn vorige zondag tijdens een receptie op het gemeentehuis gehuldigd. Ze waren deze zomer door de inwoners van Kuurne genomineerd omdat ze in het dagelijks leven bezig zijn met armoede verminderen, voeding voor iedereen, sociaal netwerk versterken en ongelijkheid verminderen. De huldiging was de afronding van de ‘Week van de Duurzame Gemeente’.

Na een voorwoord van burgemeester Francis Benoit, die de duurzame helden verwelkomde en proficiat wenste, kwam Els Verhagen, schepen van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, aan het woord: “Wij hijsen niet alleen de SDG-vlag (Sustainable Development Goals) aan het gemeentehuis, we wilden deze week ook aangrijpen om een aantal Kuurnse helden in de spotlights te zetten. Helden die zich inzetten om armoede uit te roeien, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting.”

Burgemeester Benoit is ook lid van de raad van bestuur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten: “Met VVSG houden we voor de vijfde keer de Week van de Duurzame Gemeente. Ik ben blij dat Kuurne met deze helden toont wat voor een warme gemeente het is. We laten niemand achter!”

Schepen Verhagen stelde kort de vijftien genomineerden voor, alfabetisch omdat er geen volgorde van belangrijkheid is. Ze riep de helden naar voren en kinderschepen Jeanne-Mila Montima overhandigde met veel ernst en toewijding elke held een aandenken: een foto van de held met de tekst duurzame held.

De vijftien helden

• Ann en Ludwig van Wonterghem stampten met Stroomop een bedrijf uit de grond dat zich specialiseert in duurzame verwarming en energie, en denken zo aan de volgende generaties.

• Voor De 3 Wijzen telt iedereen mee. Dag in, dag uit runnen mensen met een beperking de fairtrade bar. Op die manier krijgen zij een eigen gewaardeerde plek en rol in de samenleving.

• ’t Schoon Velootje zet tweedehandse kinderfietsen op punt, zodat je ze tegen een vriendenprijsje kan huren.

• De Kleerotheek is een ruilwinkel voor kinderkledij. De zussen Steffie en Wendy Knockaert willen zo hun steentje bijdragen aan een zorgzame, sociale en milieubewuste samenleving.

• Met een aantal acties en de hulp van sponsors en giften maakt ‘Kuurne laat leven’ elk jaar van Kerstmis een gezellig feest voor wie niet over de mogelijkheden beschikt om zelf een feestmaaltijd te bereiden.

• Nicole Bulcaen en Jef Deplancke zijn de bezielers van het PanBila project in Ouagadougou, Burkina Faso. Ze belichamen het jaarthema ‘Laat niemand achter’ tot ver buiten de gemeente- en landsgrenzen.

• Oshin Derieuw is een internationaal bekende boksster uit Kuurne. Ze springt in de bres voor meer gendergelijkheid. Door het thema onder de aandacht te brengen haalt ze het uit de taboesfeer en probeert ze meer wederzijds respect te creëren.

• Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, stampte Pavlo Perov in geen tijd samen met zijn vrouw Larisa een inzamelpunt voor materiaal uit de grond (Help4Ukraine). Pavlo hielp ook om de werking met gastgezinnen in Kuurne op poten te zetten.

• Philip Vertriest en Micha Breemersch zijn de oprichters van vzw Auténtico, een organisatie die investeert in onderwijs, economie en gezondheid in Nicaragua. Er werd een stuk land aangekocht en een school gebouwd.

• Praktijk De Zandloper geeft psychiatrische ondersteuning en begeleiding na een opname. Zij komen langs aan huis en gaan samen met de hulpvrager en zijn omgeving op zoek naar geschikte hulp.

• Samana slaat een brug tussen zieken en gezonden. Een kern van dertig vrijwilligers gaat maandelijks bij zieken langs om een babbeltje te slaan of gewoon te vragen hoe het gaat.

• De medewerkers van het Sociaal Huis ondersteunen elk dag vele inwoners met de grootste zorg en toewijding, zodat iedereen deel kan uitmaken van de aangename maatschappij die Kuurne wil zijn.

• De sociale kruidenier De Brug ondersteunt sociaal kwetsbare gezinnen bij hun wekelijkse boodschappen. Er maken wekelijks gemiddeld 75 gezinnen gebruik van deze dienst.

• Tom Prinzie is passioneel bezig met hernieuwbare energie, stadsverwarming, warmtenetten, warmtepompen, opvangen van hemelwater… allemaal thema’s waarin hij heel wat expertise heeft opgebouwd.

• Welzijnsschakels richt zich volledig op de mensen die dreigen achter te blijven. Ze zorgen voor een leuk en betaalbaar vrijetijdsaanbod en bieden zo een sociaal netwerk voor mensen die daar nood aan hebben.

De vijftien helden ondertekenden een engagementsverklaring over duurzaamheid in Kuurne. (ADM)