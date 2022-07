Genieten van prachtig uitzicht aan Sterrebos in Rumbeke en Vossenberg in Hooglede met tijdelijke uitkijktorens van Sadef

Roeselare krijgt, net als Hooglede, tijdelijk een uitkijktoren. Beide uitkijktorens zijn permanent toegankelijk. Voor wie klimmen en fietsen wil combineren, werd een fietslus van 44 km uitgewerkt. Deze toeristische troef is mogelijk dankzij Voestalpine Sadef ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het bedrijf.

Het bedrijf voestalpine Sadef mag in 2022 75 kaarsjes uitblazen. Om deze speciale verjaardag extra in de verf te zetten schenkt het bedrijf twee tijdelijke uitkijktorens, één aan stad Roeselare en één aan gemeente Hooglede. Beide torens, ontworpen door ingenieurs van voestalpine Sadef, zijn volledig opgebouwd uit duurzame stalen profielen en zullen gedurende vier maanden publiek toegankelijk zijn.

De uitkijktorens staan opgesteld in de natuur en van bovenaf geniet je van een prachtig uitzicht op de omgeving. In Roeselare staat de toren ter hoogte van het Sterrebos, te bereiken via de Sterrebosdreef. De toren in Hooglede vind je op het Domein Vossenberg en kan je via de wandelweg in de Hogestraat tussen huisnummer 175 en 174 bereiken.

Fietsroute

Naar aanleiding van de komst van de uitkijktorens werkten stad Roeselare en gemeente Hooglede in samenwerking met Westtoer een fietslus uit van 44 kilometer op het knooppuntennetwerk Westhoek en Leiestreek.

Wie op zondag 10 en 24 juli en 7 en 21 augustus de lus langs de toren fiets, kan naast de Sadef torens (die permanent toegankelijk zijn) een leuk extraatje meepikken. Tussen 13 en 18 uur zijn ook de kerktoren van de Sint-Amanduskerk in Hooglede en de toren van de Sint-Michielskerk in Roeselare gratis te bezoeken. Op de fietszondagen wordt er individueel gefietst, je start waar en wanneer je wil.

Bovendien organiseert voetstalpine Sadef voor de gelegenheid een overzichtstentoonstelling over haar 75-jarig bestaan. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in het bedrijf.

Het fietslusje met de knooppunten kan je ophalen bij Toerisme Roeselare/KOERS, Polenplein 15, dagelijks tussen 10 en 17 uur.

Kindvriendelijke Stad

Aan de toren bij het Sterrebos worden ook speeltoestellen geplaatst voor kinderen: een glijbaan, een dubbele schommel en een wip. Stad Roeselare wil, als kind- en jeugdvriendelijke stad, blijvend inzetten op plekken waar kinderen zonder zorgen kunnen spelen en bij elkaar zijn.