Genieten in de tuin van Marc en Carine in de Ettelgemsestraat: “Ik ben pas gelukkig als ik buiten ben”

Marc Deboysere en Carine De Soete nemen een eerste keer deel aan Open Tuinendag, die dit jaar plaatsvindt op zondag 11 juni. “We doen dit op vraag van onze goede vriend Arnold Melis, die webmaster is van Tuinhier Oudenburg. Ook door hem zijn we al vijf jaar lid van Tuinhier”, vertelt Carine.

Toen Marc Deboysere en Carine De Soete hun huis in de Ettelgemsestraat kochten, was de tuin een wildernis. “Ik heb eerst ons huis gerenoveerd en daarna de tuin aangepakt. Ik heb er zeker 20 jaar aan gewerkt om die te krijgen zoals nu en zoals ik het wilde”, vertelt Marc.

Groene vingers

Dat Marc Deboysere (60) groene vingers heeft, is zacht uitgedrukt. Hij werkt al 32 jaar bij de Oudenburgse groendienst en onderhoudt in zijn vrije uren nog eens zijn eigen tuin met de grootste precisie. En binnenkort zal hij nog meer tijd aan zijn tuin kunnen besteden, want op 1 september gaat Marc met pensioen. Ook aan zijn andere hobby: figuren zagen uit boomstammen.

Marc Deboysere heeft een boontje voor de buxus- en laurierplanten en voor cactussen. “Ik ben pas gelukkig als ik buiten ben. Ooit werkte ik bij Orac en dat was niet mijn ding. De liefde voor planten en struiken en ook voor de moestuin kreeg ik van thuis mee, want mijn ouders hadden ook een grote tuin.”

En niet alleen de tuin is een pareltje, maar ook de moestuin. “Ik moet heel zelden groenten kopen, want dankzij Marc heb ik hier alles”, is Carine trots op haar echtgenoot.

Je kan niets noemen dat Marc niet zelf kweekt: prei, selder, bloemkool, broccoli, peterselie, courgette, pompoen, wortelen, radijzen… Hij zaait ook alles zelf. En in de serre die hij eigenhandig bouwde, vind je tomaten in allerlei vormen en enkele soorten paprika. “En dit is ook de ideale plek voor enkele van mijn cactussen”, lacht Marc.

Open Tuinendag

De tuin van Marc en Carine in de Ettelgemsestraat 35 is op zondag 11 juni te bezichtigen van 10 uur tot 17 uur. Ook de hovenierstuin Annoeba van Noël Backer en Anni Christiaen in de Akkerstraat 54 neemt opnieuw deel aan Open Tuinendag. (Laurette Ingelbrecht)