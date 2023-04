Genieten en smullen tijdens paaseitjesraap aan Duinenkerkje

De handelaarsbond Mariakerke, Raversijde en Omliggende zette op paasmaandag 10 april opnieuw alle zeilen bij voor de paaseierenraap. ’s Middags verdeelden organisatoren alle eitjes. De paashaas was de wilde weldoener van dienst en strooide met eitjes bij de Duinenkerk. Op zoek naar al dat lekkers, grabbelden de kindjes in het gras. Wie één van de gouden eitjes wist te vangen, kreeg als extra verrassing een grote paashaas. Deze zijn af te halen in Bistroom De Baron en in het restaurant Sorrento 2. De beide handelszaken liggen vlak bij de Duinenkerk. (BVO/foto PM)