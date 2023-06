Genezen Brugse ex-lerares schenkt kunstwerk aan Virunga-project van Dominique Persoone

De Brugse Myriam Lateur (70), voormalig lerares Frans aan het lyceum Hemelsdaele en scholen in Kalmthout en Frankrijk, heeft haar recent vervaardigd schilderij ‘Ode aan Virunga’ geschonken aan de bekende Brugse chocolatier Dominique Persoone.

“Ik heb een slepende ziekte gehad, maar ben recent genezen verklaard. Ik voel mij herboren en als uiting van dankbaarheid schenk ik mijn kunstwerk aan een goed doel. Met die schenking wil ik het Virunga-project, dat Dominique samen met prins Emmanuel de Merode opgestart heeft in Afrika, in de kijker plaatsen.”

Chocoladefabriek

Dominique Persoone heeft in het Virunga National Park in Congo een chocoladefabriek gebouwd: “We zijn die aan het uitbreiden, met als doel het behoud van het park en de dieren, waaronder gorilla’s. Door de gevaarlijke situatie ligt de werking van te Virunga-park stil.”

“Onze fabriek is een tewerkstellingsproject. Nu werken er al 32 Congolezen, meestal weduwen van vermoorde parkwachters. Recent werden zeven leden van een familie onthoofd door rebellen, omdat ze zich verzet hebben tegen de diefstal van drie geiten. De opbrengst van de verkoop van de producten – chocolade, chia en koffie – gaat integraal terug naar Congo.”

Goed hart

Myriam Lateur vult aan: “Toen ik na mijn genezing voor het eerst boodschappen kon doen, ben ik naar The Chocolate Line op het Simon Stevinplein in Brugge gegaan. Ik was gecharmeerd door het warm onthaal: een mens met een rollator werd behandeld als een prinses. Ik was ontroerd door Dominiques goed hart en ik heb veel bewondering voor zijn Afrikaans project.”

“Er zijn nog Belgen die iets positiefs realiseren in Congo. We care is voor Dominique geen holle slogan. Ik wou mij op mijn manier inzetten voor dit goed doel. Ik ben opnieuw beginnen schilderen na een gevecht tegen ziekte en depressie. Ik heb troost gevonden in mijn vroegere hobby.”

Dankbaar

“Er hangen al acht schilderen van mij in de gang van het AZ Sint-Jan. In augustus zal ik exposeren in een pop-up winkel in de Smedenstraat. Ik schilder realistisch. Het werk ‘Ode aan Virunga’ is geschilderd op een canvas van 1 meter bij 80 centimeter. Ik laat aan de chocolatier over wat hij ermee doet”, aldsy Myriam Lateur.

“Zelf ben ik dankbaar dat ik nog leef. Ook al stap ik noodgedwongen, na een verkeerd uitgedraaide operatie aan de voet, met een rollator door het leven. Na mijn kanker en depressie herleef ik via het schilderen en het ontwerpen van sjaals.”