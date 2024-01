General Stores serveert al 33 jaar Ensorbubbels: “Uniek Oostends product”

In dit Ensorjaar verwachten ze bij General Stores meer belangstelling voor hun Ensor, de mousserende wijn die al meer dan 30 jaar bestaat. “Het zou tof zijn als onze Ensor ook in het Ensorhuis of Mu.Zee verkocht zou worden tijdens dit feestjaar”, zegt Dieter Decorte.

“Onze grootvader Roger Declercq is in 1947 gestart met General Stores als scheepsbevoorrader voor vissers- en roroschepen. Toen was de duty free nog belangrijker. Dat is in de loop der jaren verminderd, onder meer door de openstelling van de grenzen. Na 1977, toen mijn vader in het bedrijf kwam, werd beslist om die wijnen en sterkedranken ook lokaal aan te bieden. Dat gebeurde toen al vanuit de winkel in de Graaf De Smet de Naeyerlaan”, zeggen Dieter en Tom Decorte, de derde generatie in het familiebedrijf met winkel op het Hazegras en magazijn aan de Zandvoordestraat. Zij kwamen respectievelijk in 2006 en 2009 in het bedrijf en namen het over van hun ouders in 2015. Bernard en Bea staan hen nog bij met raad en daad. Vandaag is General Stores een leverancier van wijnen en sterkedrank voor horeca en particulieren, via de winkel op het Hazegras en vanuit het magazijn in de Zandvoordestraat.

Het was Bernard Decorte die in 1991 de Ensor liet maken in Luxemburg. “We wilden een eigen cuvee uitbrengen, zoals ook andere wijnhuizen dat doen. Ik ben erg begaan met de stad en we hadden zo’n grote kunstenaar dat de naam snel gevonden was. Toen was er nog geen sprake van een Ensorjaar. Voor onze Ensor moesten we toestemming vragen aan de familie en we hebben ook een gedeponeerd octrooi”, herinnert Bernard zich.

Geen eendagsvlieg

Zijn Ensor was geen eendagsvlieg. De crémant de Luxembourg James Ensor Brut met onder meer riesling- en pinot blanc-druiven, is al 33 jaar een vaste waarde in het aanbod van General Stores. In 1999 was er ook een Ensorjaar, 50 jaar na het overlijden van de kunstenaar. Dieter Decorte: “Voor die gelegenheid hebben we toen een rode cuvee uitgebracht met merlot- en gamaydruiven. Het werd een limited edition speciaal voor het Ensorjaar.”

Er worden jaarlijks 6.000 flessen Ensor gemaakt en die vinden hun weg naar horeca (70 procent) en particulieren (30 procent). “Er zijn heel wat zaken die al jaar en dag met ons product werken. We merken nu wel een stijgende belangstelling en dat heeft zeker te maken met het Ensorjaar. Organisatoren willen Ensor schenken op recepties en in restaurants willen ze de mousserende wijn serveren bij een Ensormenu”, gaat Dieter voort.

“Ik ben ervan overtuigd dat de belangstelling voor onze schuimwijn enkel zal toenemen. We zien het nu al aan de cijfers. Toch is deze méthode traditionelle enkel te koop in onze winkel. Het is een bewuste keuze omdat we onszelf geen concurrentie willen aandoen.”

Ensorjaar 2024

De Ensor-bubbels zitten niet in de officiële merchandising rond het Ensorjaar. Vorige week werden nog vier nieuwe Ensorproducten gelanceerd. “Als uniek Oostends product zou de schuimwijn James Ensor zeker zijn steentje kunnen bijdragen aan het opluisteren van de vele recepties, party’s en dergelijke, die gehouden worden ter gelegenheid van dit schitterend georganiseerde Ensorjaar. Wij werken graag mee om dit Ensorjaar nog specialer te maken”, zegt Dieter.

Verantwoordelijke voor het Ensorhuis Sam Lauwers (Toerisme Oostende): “We verkopen geen drank of eetwaren in onze shop. Er is niet zoveel plaats en we houden het bij de huidige gadgets. Bovendien zit je met houdbaarheidsdata en gebeurt de logistiek en opslag anders. We geven enkel bij vernissages een doosje Ensorpralines. Ik sluit niet uit dat we op recepties de Ensor-schuimwijn zullen schenken. We staan er voor open.”

De James Ensor Brut Méthode Traditionelle kost 10,5 euro (75 cl) of 22,5 euro (magnum) en is te koop in de winkel in de Graaf De Smet De Naeyerlaan 36.