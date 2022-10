Generaal Strzelczyk ontvangt postuum certificaat eremedaille

Jaarlijks wordt aan het oorlogsmonument in de Wervikstraat hulde gebracht aan de Poolse generaal Conrad Strzelczyk (1895-1961). Als blijk van erkentelijkheid voor de onschatbare diensten die de generaal aan de stad Ieper en haar bevolking bewees, kende de stad een eremedaille met bijhorend certificaat toe aan de Poolse generaal.

Het monument, dat een eerste keer werd onthuld op 6 oktober 1973, werd niet enkel opgedragen aan de generaal, maar ook aan alle Poolse strijders die de regio van Nazi-Duitsland bevrijdden. In samenwerking met de Special Operations Service van Sir Colin Gribbins organiseerde generaal Strzelczyk het verzet tegen de nazi’s in heel Europa. Hij slaagde er steeds opnieuw in om uit de handen van de Duitsers te blijven en kreeg daarvoor de bijnaam ‘Sphinx’. De organisatie Imosphinx Academy, ooit gesticht door de generaal, zet oud-strijders en verzetshelden in de bloemetjes. De vereniging brengt jaarlijks hulde aan hun stichter aan het monument langs de Wervikstraat in Zillebeke. Iepers schepen Dimitry Soenen maakte van de gelegenheid gebruik om Max Strzelczyck, kleinzoon van de generaal, een stuk uit zijn verzameling te schenken.

Opgedoken certificaat

Als blijk van erkentelijkheid voor de onschatbare diensten die de generaal aan de stad Ieper en haar bevolking bewees, kende de stad Ieper een eremedaille met bijhorend certificaat toe aan de Poolse generaal. Op het certificaat staat de tekst: ‘Een eremedaille toegekend aan Generaal Conrad Strzelczyk, een beslissing van het schepencollege, als blijk van erkentelijkheid voor de onschatbare diensten die hij aan de stad en haar bevolking bewezen heeft als officier van de Poolse strijdkrachten’. Jarenlang was dit certificaat zoek en belandde uiteindelijk bij Zillebekenaar Filip Denoyelle. Omdat de Poolse generaal in Polen overleed en er begraven is, werd het certificaat nooit overhandigd.

Engelse piloten hadden het certificaat verstopt voor de Duitsers

Filip Denoyelle is oorlogsverzamelaar en kwam een tiental jaar terug in het bezit van het certificaat. “Zelf heb ik het gekregen van Roger De Smul wiens ouders tijdens de oorlog Hotel Regina op de Markt openhielden”, vertelt Filip. “Engelse piloten hadden het certificaat er verstopt voor de Duitsers. Om een of andere reden is het certificaat daar achtergebleven en kwam een tiental jaar geleden in mijn bezit. Ik heb het overhandigd aan Iepers schepen Dimitri Soenen die ook een verzamelaar is van oorlogsrelicten.”

Tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse hulde aan het monument in Zillebeke vertelde schepen Dimitri Soenen aan collega Ives Goudeseune dat hij het certificaat in zijn bezit had.

“Op die manier is de bal aan het rollen gegaan en leek het ons een goed idee om in aanwezigheid van de heer en mevrouw Max Strzelczyk en de heer en mevrouw Jean Claude Prukop, respectievelijk kleinzoon en neef van Generaal Strzelczyk, het certificaat, opgemaakt net na de Tweede Wereldoorlog, te overhandigen aan de kleinzoon van de generaal. Kleinzoon Max was in elk geval opgetogen dat het document terug in het bezit van de familie is”, besluit schepen Goudeseune. (EG)