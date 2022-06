‘Gen X’ en ‘Dojo Market’: vinyl, strips en streetwear in nieuwe dubbelzaak

Leegstand in de Kortrijkse winkelstraten? “Niets van”, zegt Hans Verbeke. “Je moet maar eens een pand trachten te vinden.” Met wat geluk is hij er toch in geslaagd. De hifi- en vinylzaak ‘Gen X’ deelt de ruimte van het voormalige Ad Hoc met ‘Dojo Market’, waar je terechtkan voor skatekledij, manga en andere strips en allerlei hebbedingen voor al wie hip en nerdy is.

Designzaak Ad Hoc was dertig jaar lang in het pand in de Lekkerbeetstraat gevestigd. Tot twee weken geleden. “We zijn hier toen onmiddellijk met een heel team aan de werken begonnen”, zegt Hans. We wisten dat de dame die Ad Hoc uitbaatte met pensioen ging en ik ben haar gewoon gaan vragen of haar ruimte beschikbaar was. De dag nadien liet ze weten van wel.”

Vinyl is weer helemaal in

Hans had tot voor kort een klein platenwinkeltje in de Veldstraat dat enkel op vrijdag en zaterdag open was. Maar het pand dat hij huurde, werd verkocht. “Het was Patrick Hanssens die me ervan overtuigde om een ruimte in het centrum te zoeken. Hij wou zelf ook altijd al een platenzaak. En toen zijn hij en Philip Depondt als vennoten aan boord gekomen. Vinyl is weer helemaal in. In mijn vorige zaak was ik nogal selectief, metal en punk en alles wat obscuur was. Dat is er ook nog, maar nu ga je werkelijk alles kunnen vinden. We hebben ook veel tweedehands nu. We doen merchandise, boeken, vintage-refurbished hifi: versterkers, platenspelers en geluidsboxen. En wat wij niet hebben, dat heeft Hélène in haar Dojo Market.” Ze kennen mekaar nog maar enkele weken. Via zakenman Patrick Hanssens, van reclamebureau Boa, die met beiden bevriend is. “Het klikte onmiddellijk,” zegt Hélène. “We hebben elkaar zeer graag.”

Een verrijking voor Kortrijk

Zij omschrijft haar Dojo Market als “een plek waar je terechtkunt voor streetwear, comics, manga en game-collectibles. ‘Underground en lowkey’”, zegt ze nog. “Streetwear, dat is vooral skatekledij. Maar ook vintage-kleren”, legt ze uit. Ze gebruikt graag Engelse woordjes. Ze heeft ook “alles van Star Wars, alles van Marvel, alles van animè”, gaat ze verder. Animè is de geanimeerde vorm van manga, de Japanse stripverhalen. Hélène blijkt zelf een manga-kenner. Maar er zijn ook rekken met oude Jommekes en horrormagazines van Fangoria. “Alles voor jonge, hippe mensen. Eigenlijk heb ik alles willen samenbrengen waarvoor ik anders zelf drie, vier verschillende zaken moest aflopen. Toen ik hoorde wat Hans wou, dachten we: waarom gaan we niet samen? We hebben voor een deel hetzelfde doelpubliek. We kunnen veel betekenen voor elkaar.”

Er is geen scheiding tussen de twee winkels. Ze hebben gewoon aparte kassa’s. Vraag is natuurlijk of Kortrijk groot genoeg is voor zo’n nichewinkel. Hans is overtuigd van wel. “Het is de bedoeling dat men van buiten Kortrijk naar hier komt. Wat hier in de winkel te vinden is, daar zal men ook uit Noord-Frankrijk belangstelling voor hebben. Over de grens zijn er niet super veel platenwinkels.” Volgens Hélène moest je voordien naar Gent, Antwerpen of Brussel om te vinden wat in Dojo Market en Gen X in de rekken ligt. “Dus het is een verrijking voor Kortrijk. Men zal van overal komen.”