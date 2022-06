Gemeentesecretaris Gabriël Acke en Cathérine Vandewalle met pensioen: “Belang gemeente stond voorop”

Met de zomer in zicht gingen zowel Cathérine Vandewalle als haar echtgenoot Gabriël Acke met pensioen. Zij stond decennialang aan het hoofd van het OCMW en hij ging na een korte politieke loopbaan aan de slag als gemeentesecretaris van Jabbeke.

Het koppel is sterk verweven met de gemeente Jabbeke. “Gabriël zijn ouders hadden een veevoederbedrijf in Jabbeke, op de huidige locatie van garage Cools. Ikzelf ben opgegroeid in Duinbergen, voor mij de mooiste familiale badplaats van ons land”, zegt Cathérine Vandewalle. “We leerden elkaar kennen tijdens onze rechtenstudies. In 1981 ging ik aan de slag als secretaris van het OCMW. Dat was toen een parttime job en ik had de intentie om terug te keren naar de balie, maar ik ben gebleven.”

Gabriël nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982 en werd schepen, onder burgemeester Erik Gheeraert. In 1987 solliciteerde hij naar de job van gemeentesecretaris. “Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken”, beseft Gabriël Acke. “Het was een heel grote eer om dit te mogen doen. De eerste tien jaar onder burgemeester Gheeraert waren hoogdagen. Ook met de andere burgemeesters heb ik altijd een goede band gehad. Gheeraert was een hartelijke man met een visie en een creatieve geest. Met een fusieverhaal zou je niet bij hem moeten afkomen.”

Sterktes

Gabriël looft Cathérine om haar onverzettelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel en haar warme aanpak van het personeelsbeleid. “Het welzijnsbeleid van Jabbeke is stevig uitgebouwd. Elke deelgemeente heeft bijvoorbeeld een eigen buitenschoolse kinderopvang en we doen aan thuiszorg voor ruim 300 gezinnen per week.”

Volgens Cathérine is haar man een visionair, die soms zaken te vlug zag. “Heel wat zaken zijn uit zijn brein ontstaan: de intekening van de gemeente rond vrije tijd, wonen, ambachtelijke zones, de openbare verlichting, de mobiliteit… Als we ronddwalen in de gemeente dan zien we letterlijk wat er door zijn toedoen gebeurd is. Hij kent van alles, dat je visueel kan zien in de gemeente, de geschiedenis. Jabbeke bengelde in de jaren tachtig achteraan het peloton. Er waren toen ook geen middelen. Anno 2022 zijn we een moderne en goed uitgeruste gemeente, die conform de lijfspreuk in stilte wedijvert met de besten. Het verhaal is niet af, maar zo’n verhaal is eigenlijk nooit af.”

“Ik heb altijd het grootste respect gehad om de lokale democratie te versterken. Ik profileerde me als ondersteuner van het beleid, maar was nooit de persoonlijke ondersteuner van een politicus”, oordeelt Gabriël over zijn positionering.

Spanningsveld

“Het belang van de gemeente stond altijd voorop. Naar de buitenwereld toe heb ik me nooit geprofileerd. Intern heb ik me wel laten gelden. En ja, het heeft daarbij soms wel eens gebotst. In de bestuurskamer van zo’n gemeente is er soms een groter spanningsveld tussen bestuur en ambtenarij dan dat de buitenwereld merkt tussen meerderheid en oppositie.” (PA)