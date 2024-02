Gemeenterapport: geluksgevoel ligt bij Oostrozebekenaar heel hoog

Volgens de resultaten van de stadsmonitor is het fijn wonen in Oostrozebeke. Het geluksgevoel is er hoog (83%), net als de tevredenheid over de buurt (84%) en de tevredenheid over de gemeente (75%). Is het dan niet raar dat het vertrouwen in het gemeentebestuur amper 30% scoort?

“In vergelijking met het Vlaams Gewest kan Oostrozebeke heel goede cijfers voorleggen”, stelt burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke. nu) vast. “De tevredenheid over de gemeente is met 75% heel hoog te noemen. In 2020 was dat nog 65%, wat betekent dat we in drie jaar tijd tien procent gestegen zijn. Belangrijk is ook dat de tevredenheid over de buurt met 84% heel hoog ligt. Dat betekent dat de Oostrozebekenaren graag in onze gemeente wonen.”

“Net daarom begrijp ik niet goed dat we qua vertrouwen in het gemeentebestuur maar 30% scoren. Nu, ik heb bij de collega’s eens nagevraagd hoe het bij hen zit. Er zijn maar twee gemeenten in onze regio die een beter resultaat behalen: Roeselare, met 40%, en Ledegem, met 46%. Het gemiddelde voor gemeenten in het Vlaams Gewest is 29%.”

Tevreden senioren

In het dienstencentrum zitten enkele mensen bij een kop koffie te keuvelen. Linda Vanderzijppe vertolkt hun mening: “De mensen die hier geregeld wat verstrooiing komen zoeken – en dat zijn er heel wat – voelen zich echt thuis in hun gemeente. Er is, vooral bij de senioren, een groot veiligheidsgevoel. De meesten zijn ook heel tevreden over de inspanningen die de gemeente doet om het veilig wandelen in het centrum mogelijk te maken, met onder andere brede stoepen en oversteekplaatsen. Ook de vele activiteiten die voor senioren aangeboden worden, vallen in goede aarde.”

“Dat sommige gebouwen moeilijk toegankelijk zijn omdat er alleen maar trappen zijn, vinden de senioren hinderlijk, maar ze weten dat eraan wordt gewerkt.”

Opvallend: het vertrouwen in het gemeentebestuur mag dan wel slechts 30% scoren, de burgemeester krijgt van de koffie drinkende senioren in het dienstencentrum een woord van lof: hij is sterk begaan met de senioren, klinkt het, en hij laat zich geregeld zien op hun activiteiten.

(JC)