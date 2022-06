Gemeenteraad Koekelare zet Laureaten van de Arbeid in de wijn

In de raadszaal van De Brouwerij werden maandagavond enkele Koekelaarse Laureaten van de Arbeid niet in de bloemetjes maar in de wijn gezet. De laureaten leverden een belangrijke verdienste in de sector waarin ze aan de slag zijn.

Kris Depoorter ontving het label van geëngageerde steunpilaar en een zilveren ereteken in de sector Keramieknijverheid-Baksteennijverheid. Rafael Borra ontving het label Expert en een gouden ereteken in de sector Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en chocoladebewerking. Miquel Darras kreeg het label Toekomst in het beroep en een bronzen ereteken. En tot slot ontving ook het bakkerskoppel Johan Desmet en Els Vanmullem het label Expert en een gouden ereteken. Op de foto zien we voorzitter van de gemeenteraad Kelly Tanghe, in het gezelschap van de laureaten Kris Depoorter en Els Vanmullem en eredeken van de Arbeid Urbain Delameilleure. (EV/foto Coghe)