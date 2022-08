Gemeenteraad in Staden moet opnieuw door technische problemen

De gemeenteraad in Staden kwam op dinsdag 30 augustus voor de tweede maal in één week samen. De online gemeenteraad van donderdag 25 augustus draaide immers in de soep door technische problemen. De raadsleden moesten hun werk overdoen, maar kwamen dit keer wel fysiek bijeen.

De gemeenteraad van 25 augustus telde maar één punt. Normaal komt de raad zelfs niet bijeen in augustus, maar door een tijdsgebonden procedure diende dat toch te gebeuren. De raad diende een rooilijnplan in functie van de uitbreiding van het bedrijf Mol in Sleihage definitief vast te stellen. De achterliggende Meiboomstraat wordt daarbij overgedragen aan het bedrijf.

De online gemeenteraad van 25 augustus draaide evenwel in de soep. Er werden naar verluidt twee vergaderlinks doorgestuurd, omdat het aanvangsuur van de raad van 19.30 uur naar 20 uur verplaatst werd. Na afloop van de raad bleek dat Hans Mommerency, Sarah Van Walleghem en Bonny Vergauwe van CD&V daardoor niet binnenraakten op de vergadering. Daarom werd beslist de raad dit keer fysiek te laten doorgaan rond hetzelfde punt. (BCH)