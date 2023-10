Gemeentepersoneel Moorslede bakt pannenkoeken ten voordele van Kom op tegen Kanker

Vier personeelsleden van de gemeente Moorslede nemen op 17 maart 2024 in Halle deel aan de 100 km-Run voor Kom op tegen Kanker. De gemeente steunde het viertal inmiddels al met een mooi bedragje, maar binnenkort organiseren de vier lopers zelf nog een grote pannenkoekenbak op de Marktplaats.

Filip Samoy van de technische dienst, medewerkster secretariaat Kelly Moerkerke, Wim Feys van de financiële dienst en Jens Pattyn van het Sociaal Huis trainen de komende maanden voor de 100 km-Run in Halle. “Vorig jaar zouden we met hetzelfde team deelnemen, maar door een knieblessure moest ik toen afhaken”, aldus Kelly.

Met Liesa Gesquière werd toen een vervangster gevonden, maar bij een volgende editie start de gemeentepersoneelsploeg met het oorspronkelijk geplande team. “Na mijn operatie en revalidatie ben ik klaar om deze keer wel deel te nemen aan dit fantastisch evenement. De sfeer rond de 100 km-Run is erg speciaal”, aldus Kelly, die bij de vorige editie wel aanwezig was om het team aan te moedigen.

350 kilogram

Deelnemende teams moeten 2.500 euro inschrijvingsgeld verzamelen. Dat doet ‘Moorslede gift goaze’ onder andere door een pannenkoekenverkoop. “Vorig jaar bakten we 233 kilogram pannenkoeken, dit jaar hebben we de ambitie om 350 kilogram te bakken.”

Dat doet het team, met de hulp van verschillende collega’s, op zaterdag 14 oktober op de Marktplaats in Moorslede. Onder andere burgemeester Ward Vergote beloofde inmiddels om die ochtend een handje te komen helpen. Wie pannenkoeken wenst, kan die dag gewoon ook passeren op de Marktplaats. “Bij onze eerste deelname zamelden we ongeveer 6.000 euro in. Van het gemeentebestuur kregen we alvast 750 euro aan steun. We moeten nog bekijken welke actie we nog organiseren om geld in het laatje te brengen”, aldus Filip. Hij nam bij de vorige editie van de 100 km-Run de 40 kilometer voor zijn rekening.