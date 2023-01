Gemeentepersoneel koopt massaal tombolalotjes om collega’s te steunen

Wim Feys, Kelly Moerkerke, Jens Pattyn en Filip, Samoy, allen werkzaam bij de gemeente Moorslede, nemen op 19 maart deel aan de 100 kilometer-run ten voordele van Kom op tegen Kanker in Deinze. Per team is een startgeld van 2.500 euro vereist.

“Met onze pannenkoekenbak van enkele maanden geleden haalden we al een mooi bedrag binnen”, aldus Filip Samoy. De lopers organiseerden op de nieuwjaarsreceptie een tombola. Het aanwezige gemeentepersoneel kocht massaal lotjes en ging met leuke prijzen naar huis. “Mede dankzij hen kunnen we nu deelnemen aan het loopevenement. Het is nu aan ons om goed te trainen, om op 19 maart ons beste beentje voor te zetten.” (BF/foto JS)