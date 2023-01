Gemeentepersoneel beleeft Amerikaans nieuwjaarsfeestje

Van de medewerkers in het gemeentehuis tot de technische dienst en de leerkrachten van de gemeenteschool, allemaal vierden ze op vrijdag 13 januari de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in gc De Bunder. Die stond dit jaar in het teken van Amerika.

Speeches in het Engels, verklede personeelsleden en schepenen en sterren op de grond voor de nieuwe medewerkers. De organiserende werkgroep bracht voor een avond Amerika naar Moorslede. De groep Beng! zorgde voor een spetterende trommelact. Op de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel blikte burgemeester Ward Vergote (Visie) ook terug op het voorbije jaar. “Het was een ruwe en hobbelige weg, moeilijk om te navigeren en hindernissen te ontwijken. Door deze omstandigheden moesten we zeer moeilijke en soms pijnlijke beslissingen nemen. Beslissingen die de gezonde financiële toestand van Moorslede zouden moeten waarborgen.” Maar de burgemeester vond ook dat niet alles kommer en kwel was. “We hebben ook heel wat mooie dingen kunnen realiseren. De Nieuwstraat werd vernieuwd, we finaliseerden de renovatie van het voormalig gemeentehuis in Dadizele en we renoveerden de oude pastorie en de aanpalende tuin in Slypskapelle. Ook de Sint-Sebastiaanlaan in Dadizele zit bijvoorbeeld in het nieuw”, somde de burgemeester op. Ward Vergote blikte ook vooruit naar wat 2023 brengt. “Het is evident dat we hopen op een beter jaar waarin de oorlog in Oekraïne tot een einde komt en de inflatie de kop wordt ingedrukt. Een jaar waarin er hopelijk een normalisering van de gas- en elektriciteitsprijzen is.”

Plannen

In Moorslede is het vooral uitkijken naar enkele projecten die dit jaar gefinaliseerd worden. Momenteel is men nog volop bezig met het opfleuren van de begraafplaatsen, maar onder andere ook de opening van een nieuw skatepark in Dadizele staat nog op de agenda. “In Dadizele staan er nog verschillende rioleringswerken gepland en ook de uitbaggering van de visvijver van Mariënstede is iets voor dit jaar”, aldus Ward Vergote.