In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert het centraal feestcomité op zaterdag 6 januari vanaf 18 uur de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Gaverhal.

Dit keer staat er ook een klank- en lichtshow met diervriendelijk vuurwerk op het programma.

Klassieker

“De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Deerlijk op de eerste zaterdag van januari is een klassieker op de kalender”, verduidelijkt voorzitter van het centraal feestcomité Rudy Verhulst. “We houden vast aan de vertrouwde formule. Zeven Deerlijkse verenigingen zullen de menigte voorzien van spijs en drank: de oud-leiding van de KSA, Chiro Sellewie, voetbalclub Real Deerlijk, het Rode Kruis, Recrea Smash, MC Mikkola en de koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Elke inwoner kan langskomen en krijgt twee gratis bonnetjes aangeboden voor een aperitief naar keuze.” “Er is ook heel wat animatie voorzien”, gaat schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken (CD&V) verder. “Vanaf 18 uur is er doorlopend een optreden van de zingende ober met assistentie van een live saxofonist. Er is ook kindergrime, een ballonplooier demonstreert zijn vaardigheden, een tafelgoochelaar laat zijn vingervlugheid zien en voor de kleinsten is er een springkasteel.”

Vuurwerk

“Het summum van de avond gaat omstreeks 22.30 uur van start. Dan is er een klank- en lichtshow voorzien met diervriendelijk vuurwerk aan het lokaal van de scouts op het Gaverdomein. Bij een diervriendelijk vuurwerk zijn er geen echte luide knallen en de pijlen vliegen ook niet zo hoog, zodat er geen felle lichtflitsen zijn in de verdere omgeving. Het is een bewuste keuze om voor zo’n type vuurwerk te kiezen.” (DRD)

Info: Louis Vanderbeken, 0475 72 71 04 en Rudy Verhulst, 0477 68 66 01.