Gemeentelijke kinderopvang De Buidel viert twintigste verjaardag: “Kinderen krijgen hier inspraak”

Vrijdag 1 december is het exact twintig jaar geleden dat de gemeentelijke kinderopvang De Buidel zijn deuren opende. Dat wordt vrijdag uiteraard gevierd samen met de begeleiders, de kinderen, hun ouders en het gemeentebestuur.

Burgemeester Patrick Lanssens heeft het hele verhaal van de buitenschoolse kinderopvang van dichtbij meegemaakt. “Er waren twintig jaar geleden heel wat ouders vragende partij om de peuters en kinderen van de lagere school op een kwaliteitsvolle manier buiten de schooluren en tijdens de vakantieperioden op te vangen. We zijn een gemeente die openstaat voor jonge gezinnen en heel wat scholen telt. Wellicht daarom is het een succesverhaal geworden. Maar ook de inzet en de toewijding van de begeleiders is niet vreemd aan de serieuze aangroei van het aantal kinderen doorheen de jaren.”

Vier leeftijdsgroepen

“Momenteel zijn er gemiddeld zo’n 120 tot 140 kinderen aanwezig in de voor- en naschoolse opvang”, vult coördinator Petra Boysen (50) aan. “We werken bewust met vier leeftijdsgroepen en bieden de kinderen zowel in een open aanbod als tijdens geleide activiteiten heel wat spel- en ontspanningsmogelijkheden aan. Er is ook een rustige ruimte waar de lagereschoolkinderen onder toezicht hun huiswerk kunnen maken. Op woensdagnamiddagen en tijdens de vakantie focussen we op een zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens geleide activiteiten. Het is altijd onze bedoeling dat de kinderen (samen) spelen. Spelcomputers of laptops behoren niet tot ons aanbod.”

Minder prikkels

Opmerkelijk is de inspraak die kinderen krijgen in de organisatie van de kinderopvang. “Er is maandelijks een kinderraad en we organiseerden recent ook een tevredenheidsonderzoek onder de kinderen. Het is opmerkelijk welke interessante voorstellen we soms binnenkrijgen”, aldus Petra Boysen.

“We weten maar al te goed dat kinderen vaak nood hebben aan minder prikkels en daarom hebben we sinds enige tijd ook een rustplek en snoezelhoek. Dankzij de investeringen van het gemeentebestuur en de grote inzet van de achttien begeleiders en alle andere medewerkers zullen we ook in de toekomst de kinderen een kwaliteitsvolle opvang bieden in een ruim en aangepast gebouw.” (PDC)