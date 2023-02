Gemeentelijke jeugdraad klonk met volle teugen op 2023: “Onze jeugdbewegingen leveren echt puik werk”

Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie klonk de gemeentelijke jeugdraad op een succesvol 2023. De fel begeerde awards gingen dit keer naar Alice Vandenberghe en kinderboerderij Bokkeslot.

De benedenzalen van het ontmoetingscentrum d’Iefte liepen aardig vol voor de traditionele nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad. “Het jaar 2022 was een boeiend jaar voor het Deerlijkse jeugdwerk,” verduidelijkte schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open Vld) in zijn inleidend woordje. “Vooreerst een dikke pluim naar iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt in de goed draaiende werking van de verschillende jeugdbewegingen die onze gemeente rijk is. Zij zijn de stuwende kracht achter alles.”

“Met de gemeente zaten we de voorbije jaren evenmin stil en we zijn ook geenszins van plan om dat te doen. Heel wat projecten staan op stapel waarbij we ook de jeugd voluit zullen betrekken. Het centrumpark en de opwaardering van het Gaverdomein zij alvast twee heel belangrijke projecten in dat verband. We zijn ook blij dat we een nieuwe locatie hebben gevonden voor de kinderboerderij en dat we voor extra speelruimte voor de KSA konden zorgen aan hun lokalen in de Vichtestraat. Wij geloven en steunen de jeugd.”

2022 was ook het jaar waarin afscheid werd genomen van jeugdconsulent Delphine Decock en jeugddienstmedewerker Aaron Nys, die allebei opteerden op nieuwe horizonten te gaan verkennen. De nieuwe jeugdconsulent, Tim Vander Cruyssen, stelde in zijn maidenspeech dat hij zich de eerstkomende maanden vooral zal inwerken in de nieuwe materie en veel op pad zal gaan op iedereen die met jeugdwerk begaan is, beter te leren kennen. Jeugdraadvoorzitter Jonas Heyse sloot het officieel gedeelte af met het uitreiken van twee awards. Alice Vandenberghe werd de ‘Sterre van de jeugdraad’. Kinderboerderij Bokkeslot mocht met de ‘Sterre van de jeugd’ naar huis.” (DRD)