Gemeentelijke hostessen zwaaien af

De jongste maanden gaven drie gemeentelijke hostessen te kennen dat ze de dienst eind dit jaar willen verlaten. De hostessen worden ingeschakeld bij recepties of evenementen georganiseerd door het gemeentebestuur en de jongste jaren ook bij het voltrekken van de huwelijken.

Het drietal zijn Corry Vanpoucke, Ria Feys en Fien Cottyn. Samen vertegenwoordigen ze 90 jaar aan ervaring. Corry was 40 jaar actief, Ria 30 jaar en Fien 20 jaar. “Ik herinner mij mijn eerste receptie nog goed. Het was de grote nieuwjaarsreceptie van de gemeente in 1982. In die 40 jaar zag ik ook een enorme evolutie in de recepties. Zo werden vroeger nog sigaretten en sigaren aangeboden. Nu is roken verboden. De ontvangsten van de huwelijksjubilarissen zijn enkele jaren geleden weggevallen, nu moeten we helpen bij de huwelijksplechtigheden”, vertelde Corry op het afscheidsfeestje vorige vrijdag.

Ook Ria en Fien kijken terug op een gevarieerde loopbaan bij de hostessen. “Het was een leuke tijd en het voelt een beetje vreemd aan dat we nu in het weekend meer thuis zullen zijn. Recepties zijn vooral ‘s avonds en in het weekend. Maar aan alles komt een eind en nu is het tijd voor een nieuwe generatie”, klonk het.

Nieuwe generatie

En die nieuwe generatie staat klaar. De jongste maanden werd een oproep gelanceerd om de ploeg te versterken. Enkele dames en twee heren werden geselecteerd. Enkele zijn al in dienst, maar eens de uniformen klaar zijn, zullen ze definitief van start gaan. (GJZ)