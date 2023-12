Gemeentehuis van Deerlijk is op donderdag weer open zonder afspraak

Sinds de coronaperikelen in 2020 gingen steeds meer organisaties uitsluitend op afspraak werken, zo ook de gemeente Deerlijk. Wat toen uit een noodzakelijkheid ingevoerd werd, zal nu gedeeltelijk teruggedraaid worden. Vanaf december zullen de inwoners van Deerlijk opnieuw elke donderdag zonder afspraak naar het gemeentehuis kunnen gaan.

“De gemeentelijke seniorenraad bezorgde eind 2022 een advies aan het schepencollege”, stelt schepen van Senioren Louis Vanderbeken (CD&V). “Hun unanieme vraag was heel duidelijk: ‘Kan het gemeentebestuur minstens één dag in de week het gemeentehuis opnieuw vrij toegankelijk maken?’ We besloten hierin mee te gaan, want niet iedereen is digitaal even sterk om online een afspraak te maken of om attesten via de website op te vragen. Bovendien is het voor kleinere praktische zaken of als iets heel dringend is, handig dat je snel even kan binnenspringen.”

“Behalve de seniorenraad hadden ook veel individuele burgers opmerkingen en verzuchtingen bij het uitsluitend werken op afspraak”, vervolgt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Daar komen we nu aan tegemoet door op donderdagen het gemeentehuis weer vrij open te stellen. De werking op afspraak blijft wel nog altijd bestaan. Op deze manier willen we een maximale dienstverlening en minimale wachttijden voorzien.”

“We kiezen bovendien bewust voor de donderdag omdat er dan ruime openingstijden zijn voor elke burger. Ook diegenen die werken kunnen langskomen, want we zijn open tot 19 uur. Burgers zullen aan het onthaal onder andere welkom zijn voor het afhalen van attesten, rijbewijzen, aankopen van vuilzakken en Deerlijkbonnen, adreswijzigingen… Alle producten en diensten waarvoor geen afspraak nodig is, staan opgelijst op de website van de gemeente.” (DRD)