Gemeentehuis De Haan krijgt na restauratie nieuw kleurenpalet

De restauratie van het gemeentehuis in De Haan loopt vlot. De aandachtige voorbijganger kon de voorbije dagen al een groot verschil merken aan de noordgevel van het gebouw: daar wordt de stelling weggenomen, waardoor de nieuwe pleisterlaag én de nieuwe kleur van de gevel tevoorschijn komen.

Wie langs de Leopoldlaan in De Haan loopt, kan er niet naast kijken: het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. Het monumentale gebouw, dat deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht De Concessie, is zelf ook beschermd als monument maar was door vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe. De Vlaamse overheid kwam hiervoor met een subsidie van 2.272.941 euro over de brug. “Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag. Bij die nieuwe schilderbeurt rees ook de vraag of het gemeentehuis een andere kleur kon krijgen. De huidige, roze kleur blijkt immers niet de historische”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

De historische kleur achterhalen was in dit geval echter niet zo eenvoudig, zegt Jana Wijnsouw, erfgoedconsulente bouwkundig erfgoed bij het agentschap Onroerend Erfgoed. “Soms kunnen de originele kleuren blootgelegd worden door oude verflagen te verwijderen, maar hier werd de originele bepleistering tijdens de restauratie in de jaren ’80 helemaal verwijderd en kon de eerste verflaag dus helaas niet meer achterhaald worden. Tijdens de afbraakwerken voor de huidige restauratie gaf het gebouw gelukkig dan toch nog een originele kleur prijs: achter een gedemonteerd balkon vonden we een licht beige, wit-gelig kleurspoor dat als hoofdkleur voor de gevels was toegepast. Met deze eerste vondst kwamen echter ook veel nieuwe vragen, want de kleur die we ontdekten, is niet terug te vinden in de iconografische bronnen van het gebouw. Veel ingekleurde foto’s toonden de bakstenen roodgele gevels, andere foto’s het geelbruine kleurenpalet uit de jaren ‘80 of de huidige rood-roze kleurstelling. Geen van deze kleuren kwam overeen met het wit-beige dat het kleurenonderzoek had onthuld.”

Open Monumentendag

Het agentschap Onroerend Erfgoed ging daarom op zoek naar een historisch aanvaardbare, passende kleur en keek daarvoor ook naar andere panden in de Concessie waarvan de historische kleuren wel bekend zijn. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat de Concessie vroeger veel kleurrijker was dan we denken. Pseudovakwerk was bijna altijd contrasterend en in felle, uitgesproken kleuren. In combinatie met de enige zekerheid – de licht beige hoofdkleur – viel de keuze daarom al snel op groen. Een kleur die veel voorkomt in de Concessie en historisch dus best plausibel en passend is. Daarom krijgt het pand dus een beige-geel en groen kleurenpalet aangemeten”, besluit burgemeester Wilfried Vandaele.

De buitenstelling voor de restauratiewerken bood de gemeente overigens een unieke kans voor Open Monumentendag: geïnteresseerden kunnen zondag de restauratiewerken van dichtbij komen bekijken. De stelling is doorlopend vrij te bezoeken maar er zijn ook rondleidingen voorzien met de architect. Reserveren kan via toerisme@dehaan.be