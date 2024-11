Gemeentehuis De Haan kleurt oranje tegen geweld op vrouwen: “Blijft wereldwijd een groot probleem”

Maandagavond kleurde het gemeentehuis van De Haan even oranje: Zonta De Haan-Oostende vestigde daarmee de aandacht op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen.

Van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag van de Mensenrechten) voeren de Verenigde Naties en vrouwenbewegingen zoals Zonta wereldwijd campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en uit te bannen.

Wereldwijd probleem

“We weten dat geweld tegen vrouwen wereldwijd een groot probleem blijft. Het is zelfs een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten, en komt voor in vele vormen, van fysiek en emotioneel misbruik tot economische uitbuiting. Onze gezamenlijke inspanningen kunnen helpen deze patronen te doorbreken en een veilige omgeving te creëren voor alle vrouwen en meisjes”, roept Christine Gantois van Zonta De Haan-Oostende op.

Zonta wil ook slachtoffers aanmoedigen om hulp te zoeken. “Want ook praten over geweld blijft moeilijk. Slachtoffers durven vaak niet te spreken uit angst voor de dader, uit schaamte of door schuldgevoelens. Soms duurt het jaren voordat een slachtoffer ermee naar buiten durft te komen. Net daarom is het zo belangrijk om iemand in vertrouwen te kunnen nemen. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die uitgebreide zorg krijgen na seksueel geweld, sneller herstellen en minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden”, klinkt het.

Zonta is een internationale beweging die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. “We streven naar een wereld waarin elke vrouw zich volledig kan ontplooien en zonder angst kan leven. Naast het bestrijden van geweld tegen vrouwen en kindhuwelijken, zetten we ons in voor gendergelijkheid en onderwijs voor alle kinderen”, besluit Gantois.

‘Zonta Says No’

De oranje kleur van de campagne staat symbool voor een zonnigere toekomst zonder geweld en discriminatie. Overal in Vlaanderen worden er dezer dagen ook broodzakken verdeeld met de slogan ‘Zonta Says No’. In De Haan krijg je die broodzak bij bakkerij Staelens in de Stationsstraat. Tot slot loopt er vanaf 7 december ook nog een tentoonstelling in de bib, eveneens in het thema ‘Zonta Says No’. Zonta slaat daarvoor de handen in elkaar met de Buitengewone Kunstacademie van De Haan.