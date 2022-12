Gemeentebestuur zwaait gepensioneerde personeelsleden feestelijk uit in het stadhuis

Op vrijdag nam het gemeentebestuur in het stadhuis op het Alfred Verweeplein definitief afscheid van het personeel dat in de loop van 2022 met pensioen ging. De ex-medewerkers werden letterlijk in de bloemetjes gezet en ontvingen uit handen van het college van burgemeester en schepenen ook nog een horloge of restaurantbon ter waarde van 300 euro. Daarna volgde in aanwezigheid van hun leidinggevenden nog een verzorgde receptie met fijne hapjes. Volgende gemeentepersoneelsleden zwaaiden af: Kathleen Ackx, Carine Amandels, Helena Baesens, Johan Cabooter, Marie-Christine Cherlet, Willy Danneels, Eric De Block, Patrick De Groote, Micheline De Jonghe, Martine De Rycke, Martine D’Hoore, Marc George, Sabine Heyneman, Dorine Kimpe, Michel Lamote, Greet Legein, Sofia Leyns, Patrick Maertens, Luc Neyrinck, Martine Taller, Fons Theerens, Dirk Van de Sande, Marleen Vanockerhout, Ingrid Vansever, Ivan Verbouw, Mia Versyck, Diane Stiers, Anne Termote en Eric Wybo. (DM/foto DM)