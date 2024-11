Gemeentebestuur vernieuwt (en verplaatst) digitale infoborden: “Schermen met scherper beeld”

Het gemeentebestuur van De Haan investeert in de vernieuwing van drie digitale informatieborden in De Haan, Wenduine en Vosseslag. Via deze schermen blijven zowel inwoners als bezoekers op een laagdrempelige manier op de hoogte van gemeentelijke informatie en activiteiten. De nieuwe borden vervangen de eerdere digitale schermen.

“De borden in De Haan en Wenduine werden in 2012 geïnstalleerd, gevolgd door een derde bord in Vosseslag in 2014”, licht burgemeester Wilfried Vandaele (Team Burgemeester) toe. Het infobord in Wenduine raakte in 2020 onherstelbaar beschadigd en werd vervangen door een tijdelijk ledscherm. Omdat digitale ledschermen een gemiddelde levensduur van tien jaar hebben, werd beslist om alle drie de locaties te voorzien van gloednieuwe schermen.

“De firma Q-Lite, die ook de oorspronkelijke schermen leverde, voorzag de nieuwe schermen van een hogere resolutie voor scherpere beelden. Bij de vernieuwing werd ook extra aandacht besteed aan duurzaamheid. De nieuwe schermen zijn toekomstgericht en upgradebaar, waardoor enkel de ledprinten vervangen hoeven te worden bij een defect, terwijl de constructie behouden blijft. Dit verlaagt de milieu-impact door minder materiaalverbruik en maximaal hergebruik”, aldus nog Vandaele.

Neuwe software

Om het beheer van de borden te vereenvoudigen, investeerde de gemeente eveneens in een nieuw softwaresysteem waarmee de schermen op afstand eenvoudig kunnen worden aangestuurd. De nieuwe schermen zijn op de vertrouwde plekken te vinden in De Haan en Wenduine, respectievelijk aan de Koninklijke Baan bij het tramhuisje en aan de Bruynehelling bij het infokantoor. In Vosseslag werd het bord verplaatst van het Kennedyplein naar het kruispunt van de Driftweg met Vosseslag, wat zorgt voor een betere zichtbaarheid richting het strand.

De digitale infoborden worden in de eerste plaats gebruikt door het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten, voor de verspreiding van sensibiliserende boodschappen, mededelingen en aankondigingen van evenementen en activiteiten. Ook verenigingen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de infoborden.

Daarvoor kan je een aanvraag doen via www.dehaan.be/op-de-digitale-infoborden.