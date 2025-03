Gemeentebestuur van Heuvelland zet 102-jarige Maria Richet in de bloemetjes

Woensdagnamiddag werd Maria Richet door het gemeentebestuur van Heuvelland in de bloemetjes gezet. Maria werd vandaag 102 jaar. Ze werd geboren op 12 maart 1923 in Reningelst en 102 jaar later woont Maria nog steeds in haar woning in de Reningelststraat 111 in De Klijte.

Maria werd geboren in café Transvaal op 12 maart 1923, een café gelegen tussen De Klijte en Reningelst. “Mijn vader was een Gentenaar en vond moeder Alida in haar café. Later openden ze samen een café genoemd naar de bijnaam van de Gentenaars, de Stropkes.”

Muziek

Als jong meisje trok Maria vaak op met haar broer Michel die accordeon speelde. “Ik was het meisje met de grosse caisse. Met de fiets reden we over de Zwarteberg om in Saint-Jean-Cappel een dansfeest op te luisteren. En nadien keerden we met de fiets terug. ’s Anderdaags kwam ik vaak te laat op school in Ieper. De nonnen waren daarover niet te spreken en vaak moest ik nablijven en kreeg ik ook te horen dat muziek spelen niet hoorde voor een meisje.”

“Op mijn zestiende was de school over voor mij. In het ouderlijk café leerde ik Julien Touquet kennen. Samen hebben we twee kinderen: Jacqueline en Jacques. Ik heb één kleinkind Lucie en één achterkleinkind Milan.”

Het gemeentebestuur van Heuvelland hield er aan om de 102-jarige een bezoekje te brengen en haar nog enkele geschenken te overhandigen.