Gemeentebestuur van Alveringem huldigt verdienstelijke medewerkers

Het gemeentebestuur van Alveringem heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie zes medewerkers gehuldigd.

Het zijn Fitte Derycke uit Hoogstade (25 jaar verpleegkundige), Daisy Wydoodt uit Adinkerke (25 jaar zorgkundige), Ann George uit Poperinge (35 jaar verpleegkundige) en Marie-Paule Debaere uit Stavele (35 jaar kok).

Gemeentearbeider Jean-Pierre Lermytte (60) uit Gijverinkhove en administratief bediende van de dienst stedenbouw Christine Lagatie (63) uit Veurne gingen met pensioen. “Ik werkte zo’n 23 jaar als schrijnwerker voor de gemeente Alveringem”, zegt Jean-Pierre. “Ik ben sinds 1 november met pensioen en dat bevalt me uitstekend. Thuis is er altijd werk, ik heb heel wat beestjes om voor te zorgen en mijn twee dochters zitten in de verbouwingen.”

Ook Christine Lagatie kijkt terug op een boeiende loopbaan. “Ik ben binnenhuisarchitect van opleiding en werkte tien jaar bij een architect vooraleer in Alveringem aan de slag te gaan. Ik bleef er 25 jaar. Ik werkte twee jaar voor het openluchtmuseum in Izenberge. Met pastoor Vanheule reed ik rond om oude gebouwen op te meten met het oog op hun overbrenging naar Izenberge. Maar dat is lang geleden”, glimlacht Christine. (AB)