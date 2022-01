Gemeentebestuur schenkt 5.000 euro voor aankoop stroomgenerator op de Filipijnen

Knokke-Heistenaar Tom Soupart verblijft in de winter in het surfparadijs Siargao. Hij was daar getuige van de ravage die de supertyfoon Rai heeft aangericht op 16 december. Momenteel helpt Tom mee aan de heropbouw van huizen en het voorzien van de basisvoorzieningen als eten, drinken en elektriciteit.

Er is vooral nood aan een stroomgenerator om het zuiveringsstation te laten draaien. Tom heeft daarvoor zelf een hulpactie opgestart. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist ondersteunt hem met een bedrag van 5.000 euro, dit is de helft van het budget dat nodig is voor de installatie van een stroomgenerator.

Wil je de andere helft van dit budget sponsoren, dan kan je een bedrag naar keuze overschrijven naar het rekening nummer BE24001347101038 (Tom Soupart). Alle beetjes helpen. Bedrijven kunnen een factuur verkrijgen via het wakeboardpark. (mail naar tsoupart@icloud.com)

Tom houdt via Surfers Paradise de Knokke-Heistenaren op de hoogte en probeert zoveel als mogelijk zijn sociale media te updaten. Je kan hem volgen via Instagram en Facebook.