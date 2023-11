Gemeentebestuur Koksijde zoekt molenaar

De gemeente is op zoek naar een molenaar. Iemand die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en de uitbating van de Zuid-Abdijmolen in opdracht van het Abdijmuseum Ten Duinen.

De Zuid-Abdijmolen, vroeger bekend als Molen Lootvoet, dateert van 1773 en stond oorspronkelijk in Houtem bij Veurne. In 1951-52 werd hij daar afgebroken om in 1953 opnieuw opgebouwd te worden vlak bij het Abdijmuseum in Koksijde. Nu zijn ze dus op zoek naar een molenaar. “Je bent begeesterd door de ambacht en overtuigd van de educatieve, culturele en erfgoedwaarde die een molen betekent voor de gemeenschap en je draagt dit ook uit”, valt te lezen.

(API)