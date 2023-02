Gemeentebestuur Knokke-Heist steunt slachtoffers van aardebeving in Turkije en Syrië

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft beslist om 5.000 euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking te schenken aan het Consortium 12-12 als steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit consortium is een samenwerking tussen grote hulporganisaties met veel ervaring op het rampterrein. Het consortium 12-12 voor Turkije/Syrië bestaat uit Unicef, Oxfam, Handicap International, Caritas International, Het Belgisch Rode Kruis, Artsen zonder grenzen en Plan International.

Het college van burgemeester en schepenen roept ook de bevolking van Knokke-Heist op om een duit in het zakje te doen. Men kan online doneren of een bedrag storten via overschrijving op BE19 0000 0000 1212. Men kan ook gewoon een sms sturen met het bericht “Help” naar 4330. Elke sms kost één euro.

Het volledige ingezamelde bedrag wordt dan geschonken aan het Rode Kruis in de betrokken landen. Tot vrijdag 31 maart 2023 zal ook bpost zijn logistieke sterktes opnieuw inzetten om hulpgoederen te verzamelen in de postkantoren en deze te vervoeren naar Turkije, in samenwerking met de Turkse post. Alle inwoners van België kunnen de goederen die het meest noodzakelijk zijn afgeven in één van de 657 postkantoren in het hele land. (DM)