Gemeentebestuur Knokke-Heist brengt live muziek naar de woonzorgcentra

Omdat grote organisaties niet mogelijk waren, nam het Gemeentebestuur het initiatief om met de het concert voor de 70-plussers naar de bewoners van de Woon-en Zorgcentra Knokke-Heist te trekken.

Connie Neefs, Micha Marah, Hannelore Candries en Eric De Vos zorgen voor een muzikale namiddag met live muziek in de woonzorgcentra van Knokke-Heist.

Op maandag 14 maart waren ze te gast in WZC Noordhinder, op dinsdag 15 maart volgde Belle Epoque. Later op de maand volgen nog WZC’s Lindenhove en OLV van Troost in Westkapelle.

Schepen Annie Vandenbussche verwelkomde het publiek en de artiesten. Zij schonk een ruiker bloemen aan de oudste bewoners en de jarigen.