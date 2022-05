Gemeentebestuur huldigt inspirerende inwoners: “Terechte ambassadeurs van onze gemeente”

Het gemeentebestuur reikte op vrijdag 6 mei in een plechtige setting de IchtegemInspireert-awards uit. Voor het eerst in deze legislatuur, want de plechtige viering van vorige edities viel door corona telkens in het water. De awardshow werd opgeluisterd met muziek en dans van mensen van eigen bodem.

“De awards zijn de ultieme erkenning van de gemeente voor die inwoners die zich voor de gemeente hebben ingezet”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert.

“Deze IchtegemInspireert-awards zijn als het ware onze eigen MIA’s en Oscars dus. In oktober 2019 werd het opzet van de awards in het college goedgekeurd en het is pas vandaag dat we de awards van 2020 en 2021 kunnen uitreiken in een plechtige setting, het is dus het werkelijke startschot van de IchtegemInspireert-awards.”

Trots op de laureaten

“De genomineerden zijn de terechte ambassadeurs van onze gemeente en mogen hun nominatie dan ook met trots en eer dragen.”

“We zijn als bestuur ook enorm fier op elk van de laureaten.”

In de categorie beloftevolle sporter waren er drie laureaten. Mila Paepe, pas negen jaar, werd genomineerd omdat ze Belgisch kampioen werd in het skeeleren.

Maïté Vansieleghem werd nationaal kampioen dressuur en Stijn Christiaens won de afgelopen jaren verschillende titels bij de provinciale zwemkampioenschappen.

In de categorie inspirerende jongere mochten Kyara Becue, Alexine Drapier en Gaëlle Sauvilliers een trofee ophalen. Kyara Becue en Alexine Drapier omdat ze het beklijvend boek Uitzichtloos schreven over psychische kwetsbaarheid bij jongeren. Gaëlle Sauvillers werd Miss West-Vlaanderen. Daarnaast wil ze zich inzetten voor mensen met autisme.

Inspirerende sportclub werd de krachtbalclub Ichtegem. Ze viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Ook de tennisclub van Ichtegem mocht met een award naar huis. Ze haalden mooie resultaten op de najaarsinterclub.

In de categorie ‘Inspirerende vereniging’ gingen de Country Horses line dance en westernclub met de felbegeerde award lopen.

De award in de categorie sportverdienste ging naar Patrick Raecke. Hij nam deel aan de Everesting Challenge. Bij deze challenge kies je een berg of brug en fiets je deze op en neer tot je aan dezelfde hoogte komt van de Mount Everest namelijk 8.848 hoogtemeters. Om dit te verwezenlijken, reed Patrick 443 km met de fiets en reed hij 145 keer de Monteberg op in 17,45 uur. Zijn totale hoogte was 9.093 hoogtemeters waardoor hij in de hall of fame Everesting kwam. Patrick droeg zijn prijs op aan zijn vader die vecht tegen kanker.

Verschillende boeken

Inspirerende volwassene werd Dylan Casteleyn die op zijn 32ste al verschillende boeken op zijn palmares heeft staan. Zo publiceerde hij een fotoboek over Jules Van Hevel die in 1920 de Ronde Van Vlaanderen won. Hij heeft ook plannen om de tragische dood van wielrenner Richard Depoorter in 2023 zal dat 75 jaar geleden zijn te herdenken. (RI)