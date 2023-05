Gemeentebestuur houdt informatievergadering over nieuwe projecten in deelgemeente Heist

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist nodigt iedereen uit op een informatievergadering over enkele belangrijke bouwprojecten in Heist. De infoavond vindt plaats op donderdag 1 juni in zaal Ravelingen in de Koudekerkelaan 33 en start stipt om 19.30 uur.

De informatievergadering begint met een verwelkoming door burgemeester Piet De Groote, gevolgd door een algemene inleiding over de stedenbouwkundige visie in Knokke-Heist. Daarna volgt een uitleg over de plannen van de stationsomgeving en de nieuwe jeugdsite in Heist. Vervolgens is er een presentatie van de toekomstige site op de hoek van Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuyselaan, gevolgd door een voorstelling van het woonproject betaalbaar huren in Middenschip Heulebrug i.s.m. de West-Vlaamse Intercommunale en Betaalbaar Verhuurkantoor Knokke-Heist. Tot slot is er uitleg over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dorpskern Heist en het nieuwe bouwproject tussen de Hendrik Consciencestraat en Pannenstraat. (DM)