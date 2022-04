Gemeentebestuur Hooglede stelt nieuwe huisstijl voor: “Trots op onze gemeente en dat willen we ook tonen”

De gemeente Hooglede breekt uit. Op zaterdagavond 30 april wordt de nieuwe huisstijl van de gemeente voorgesteld. Ook het vernieuwde gemeentehuis wordt officieel geopend en daarna volgen nog gratis optredens van Bearfeet en Soulbrothers.

Het was schepen van Feestelijkheden en Communicatie Julie Misplon (Allen 8830) die vol trots aankondigde dat de gemeente een nieuw logo krijgt. “Het gemeentebestuur wil de gemeente opnieuw duidelijk op de kaart zetten. We mogen trots zijn op onze gemeente en dat mogen we ook wat meer tonen. Dat doet het bestuur met een gloednieuwe huisstijl en identiteit die vanaf 30 april bekend zal worden gemaakt om 18.30 uur in De Gulden Zonne. Iedereen is dan welkom om 18 uur voor een glaasje.”

De keuze voor een nieuwe huisstijl komt ook door de integratie van OCMW en gemeente. “Voortaan huisvesten deze diensten onder één dak”, verduidelijkt schepen Misplon. “Dat vraagt ook om één duidelijk logo, voor zowel OCMW als gemeentediensten. Om die integratie mee mogelijk te maken, werden er ook duurzame renovatiewerken aan het gemeentehuis uitgevoerd. Het gemeentehuis wordt officieel geopend en daarna wordt iedereen uitgenodigd voor een blik achter de schermen.”

Meikermis

In datzelfde weekend is er ook opnieuw Meikermis op de markt van Hooglede. De werkgroep Feestelijkheden pakt uit met een gratis feest voor alle inwoners in De Gulden Zonne. “Door corona was er geen nieuwjaarsreceptie maar dat gaan we dus compenseren met een feestavond. Op het programma staan Bearfeet en Soulbrothers, daarna zorgt een dj nog voor de nodige deuntjes.”