Gemeentebestuur herdenkt Wapenstilstand

Het gemeentebestuur herdacht op zaterdag 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog in de drie deelgemeenten van Staden. De herdenkingen vonden plaats aan de oorlogsmonumenten bij de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke, aan de Sint-Bavokerk in Westrozebeke en aan de Sint-Janskerk in Staden in aanwezigheid van lokale politici, brandweer en vaderlandslievende verenigingen. “We herdenken vandaag niet alleen het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar denken ook aan de huidige conflicthaarden in de wereld”, aldus schepen van Internationale Betrekkingen Gwendolyn Vandermeersch (Open VLD). “Vorig jaar haalden we nog de oorlog in Oekraïne aan, ondertussen is er ook nog het conflict tussen Israël en de Palestijnen.” (BCH/foto JCR)