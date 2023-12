Gemeentebestuur en sportdienst gaan op zoek naar sporttopper van Komen

Ben jij of ken jij een sporttopper van de gemeente? Het gemeentebestuur en de sportdienst gaan op zoek naar de absolute kraks van de sportieve gemeenschap.

Met dit initiatief wil de sportdienst clubs of individuen, die in 2023 uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, in de verf zetten. “Of je nu een club bent, een atleet, een trainer of zelfs een broodnodige vrijwilliger? Je bent onmisbaar voor het sportieve weefsel van de gemeente”, klinkt het bij AGISC ondervoorzitter Eric Devos. “Met de titel van sporttopper brengen we niet alleen hulde aan hen die zich verdienstelijk hebben ingezet, we willen ook anderen inspireren met hun verhalen.”

Inschrijven kan nog tot en met 18 januari 2024. Alle documenten zijn vrij te verkrijgen via de website van de gemeente.