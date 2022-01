Gemeentebestuur en politie doen dringende oproep om tijdelijke parking tussen Heistlaan en Koudekerkelaan te gebruiken  

Op de site van de voormalige gemeentelijke bergplaats tussen de Heistlaan en Koudekerkelaan heeft het AGSO een tijdelijke parking aangelegd in functie van de werkzaamheden op het Maes-en Boereboomplein. Het gemeentebestuur stelt echter vast dat deze parkeerzone nauwelijks gebruikt wordt en de parkeerdruk zich vooral verplaatst naar de zijstraten rond de markt waardoor de openbare veiligheid in het gedrang komt. Daarom doet men een dringende oproep om de tijdelijke parking te gebruiken.

Met een grote ladderwagen heeft de brandweer onlangs een controlerit uitgevoerd en vastgesteld dat een aantal straten in het centrum van Heist momenteel onbereikbaar is voor hun zware interventiewagens omdat chauffeurs verkeerd parkeren op de hoeken en zo het indraaien van de hulpdiensten verhinderen. Het gaat om de hoek van Kerkstraat en de Vrièrestraat, de Vrièrestraat en Van Maerlantstraat, Stadhuisstraat en de Vrièrestraat en Hermans-Lybaertstraat en Van Maerlantstraat.

Minieme wandelafstand

Het gemeentebestuur roept de bewoners en klanten van de handelszaken, dienstverlenende organisaties en vrije beroepen rond de markt expliciet op om het parkeerverbod en andere signalisatie strikt te respecteren en gebruik te maken van de tijdelijke parking aan de Heistlaan. Via een doorsteek kunnen voetgangers zich naar de Koudekerkelaan begeven. Dankzij dit paadje ligt deze parking werkelijk op een minieme wandelafstand van het Maes- en Boereboomplein.

Voor 85 wagens

De Lokale Politie heeft nog 14 bijkomende parkeerplaatsen laten bijschilderen zodat deze locatie plaats biedt aan 85 wagens waar je comfortabel en goedkoop kunt langparkeren. Het parkeren is op schooldagen voor iedereen gratis. Indien deze randparking volzet zou zijn, kan er nog uitgeweken worden naar de parking op het Stationsplein of de randparking in de Gustave Van Nieuwenhuysestraat.