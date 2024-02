Gemeentebestuur De Haan zoekt jobstudenten

Het gemeentebestuur van De Haan is nog op zoek naar toffe jobstudenten voor allerlei taken. Je kan bij het gemeentebestuur werken als redder aan zee, sport- of kinderanimator, onthaalmedewerker in de infokantoren…

Je kan ook je handen uit de mouwen steken op de vele toeristische en culturele evenementen in de gemeente. Een andere optie is hulp te bieden in de EHBO-posten of bij ‘Zon, Zee… Zorgeloos’, het project dat mensen met een beperking toelaat om te genieten van het strand. Heel wat mogelijkheden dus voor jonge mensen die in eigen gemeente aan de slag willen.

Meer info over de diverse vacatures vind je op de website www.dehaan.be, waar je ook kan solliciteren. Dat moet je wel doen voor 15 februari.

