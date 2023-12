Gemeentebestuur bereikt akkoord met eigenaar stationsgebouw Ingelmunster: hoofdgebouw blijft, voormalig seinhuis verdwijnt

De opwaardering van de Ingelmunsterse stationsomgeving moet vooruit. Het gemeentebestuur is dan ook blij met het bereikte compromis: het stationsgebouw blijft in privéhanden, de voorliggende parking komt bij het openbaar domein. De ontwerpers gieten de plannen nu in een definitieve versie. De werken starten waarschijnlijk begin 2025.

De herinrichting van de stationsbuurt is een belangrijk project voor Ingelmunster. “Investeerders staan te wachten, de horeca wil buitenruimte, het regionaal hoppinpunt is voor heel binnenkort. Het was voor ons dan ook cruciaal om dit dossier niet te laten blokkeren, ook al moeten we daarvoor wat water bij de wijn doen”, aldus burgemeester Kurt Windels.

Na doorgedreven overleg komen beide partijen tot een overeenkomst. Het hoofdvolume van het stationsgebouw blijft behouden. De aanbouw links, het voormalige seinhuis, verdwijnt. Daardoor hebben bussen voldoende zichtbaarheid op het kruispunt en kunnen ze vlot draaien.

Het stationsgebouw zelf blijft privé-eigendom. De voorliggende parking en een doorgangsstrook van drie meter achter het gebouw koopt de gemeente over. “Zo kunnen we werk maken van een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat, met afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. Laden en lossen kan enkel vanop de parking aan de Cultuurfabriek. Veiligheid was sowieso onze belangrijkste voorwaarde en daarvoor hebben we ruimte nodig. Met het bereikte akkoord blijven de basisprincipes van het ontwerp overeind. Een duidelijke lange termijnvisie met de focus op een gezellige, groene buurt en de kwalitatieve herinrichting van het kruispunt”, verduidelijkt bevoegd schepen Martine Verhamme.

Showroom

Ludwig Vanlerberghe, zaakvoerder van Electro-Varia en eigenaar van de site, is tevreden met het behoud van het stationsgebouw. “Het is mijn bedoeling om er een experience center onder te brengen voor elektrische toestellen. Langs de achterzijde zou ik graag de huidige luifel vervangen door een afgesloten glazen constructie waar pendelaars kunnen wachten op hun trein, terwijl ze van een koffie genieten. De renovatie van het gebouw past perfect in de mooie, nieuwe omgeving en zal een meerwaarde zijn voor Ingelmunster.”