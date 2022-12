Gemeente zwaait personeelsleden uit

Het gemeentebestuur van Dentergem vierde onlangs zes personeelsleden die de voorbije periode op pensioen gingen.

Patrick Dewagenaere was sinds 2 februari 2009 in dienst als hulparbeider bij de klusjesdienst bij het OCMW. Eric Vaernewijck werkte sinds 1 januari 1990 als bibliotheekbediende en Christiaan Van Landuyt was sinds 1 januari 1987 hulparbeider bij de groendienst. Ook Rita Vertriest nam afscheid van haar job. Zij werkte sinds 27 januari 2014 als hulparbeidster bij de poetsdienst bij het OCMW (dienstencheques).

Carine Callens werkte tussen februari en april 2005 als hulparbeider bij de poetsdienst van de gemeente en maakte in de maanden erna de overstap naar die van het OCMW. Christine Claeys ging ook op pensioen, maar kon niet aanwezig zijn op de pensioenviering. (vadu)