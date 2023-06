Gemeente zwaait 4 medewerkers uit

De gemeente nam afscheid van 4 medewerkers die met pensioen gaan.

Philip Bucket startte zijn loopbaan op 1 januari 1980 als adjunct-controleur der werken op proef. In juli 1982 volgde een vaste benoeming. Hij eindigde zijn loopbaan als diensthoofd werken in eigen beheer, een functie die hij sinds 1995 waarnam en hij was ook diensthoofd voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing. Bertrand Verhaeghe werkte sinds 1994 voor de groendienst en was het gezicht van de zwerfvuilcampagne van de gemeente.

Marc Vanmaele startte op 1 april 1999 als technisch beambte bij de groendienst en bekommerde zich vooral om de begraafplaatsen. Janette Carrein was sinds mei 2000 schoonmaakmedewerkster in gemeenteschool OKIDO in Westrozebeke en verzorgde ook de maaltijdbedeling voor de leerlingen. (BCH/foto JCR)