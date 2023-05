Gemeente Zonnebeke stelt project Zorgzame Buur voor

In de raadzaal van het gemeentehuis werd er een eerste vergadering gehouden van het nieuwe concept Zorgzame Buur. Dit initiatief kadert in een kleiner geheel van het opgerichte platform Zorgzame Buurten. De vergadering leerde alvast dat er ook op plattelandsgemeenten zoals Zonnebeke kansarmoede bestaat en dat alleenstaande mensen niet altijd om hulp durven vragen. Dit is in tegenstelling tot veertig jaar geleden, toen het nog de gewoonte was om je buren dikwijls uit de nood te helpen. Door de steeds drukker wordende levensstijl vergeten velen dat er ook nog mensen zijn die af en toe wat hulp kunnen gebruiken, zoals even op de kinderen passen, iets meebrengen van de winkel, een praatje slaan, en andere dagdagelijkse dingen die het leven voor anderen aangenamer maken. Speciaal naar De Dag van de Buren toe op 26 mei ontplooide Zonnebeke in iedere gemeente een activiteit in de daarop volgende Week van Verbondenheid in samenwerking met SAAMO. Iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen aan dit project, hoe klein ook, kan zich aanmelden bij Tine Pype (051/48.01.16) of Loes Vroman (051/48.06.10). (foto ZB)