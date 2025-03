Gemeente zet in op netheid met extra hondenpoepbuizen

Koksijde profileert zich als een paradijs voor hondenliefhebbers, maar ook als een propere gemeente. Daarom investeert het lokaal bestuur in extra hondenpoepbuizen en trekken ze het aantal op van 80 naar 100. Dat betekent echter dat ook hondenbaasjes een inspanning moeten leveren om de gemeente netjes te houden.

Grote ergernis

Heel wat hondenbaasjes en hun trouwe viervoeters waarderen de natuur in Koksijde. Maar nog altijd laten sommige mensen hondenpoep achter, en dat is een van de grootste ergernissen in Vlaanderen. Björn Cools, schepen voor Netheid: “Niemand wordt blij van een vuile stoep, berm of kinderspeelplaats. Iedereen kent het: in een drol stampen, de stank die je neusgaten kwelt en dan snel een stukje gras zoeken om de onderkant van je schoenen proper te krijgen. Bovendien is het niet alleen vies, maar het kan ook ziektes overdragen. Daarom blijft de boodschap duidelijk: ruim hondenpoep altijd op! Om hondenbaasjes te helpen, plaatste Koksijde vroeger al 80 hondenpoepbuizen naast openbare vuilnisbakken. Veel mensen maken hier gebruik van en dat waarderen we. Daarom breiden we het netwerk uit: binnenkort staan er 100 hondenpoepbuizen. Vooral bij de ingangen van natuurgebieden. Hondenpoep laten liggen, is niet meer van deze tijd. Ook een gevuld zakje dumpen in de goot, een straatkolk of de natuur is verboden. Wie betrapt wordt, riskeert een boete tot 500 euro. We voeren de strijd tegen hondenpoep op, zodat we trots kunnen blijven op ons imago van een proper en aangenaam Koksijde. De meeste hondenbaasjes doen het trouwens goed. Voor hen maken we opruimen gemakkelijker. Voor wie het niet zo nauw neemt, is er geen excuus meer. Koksijde is een hondenvriendelijke gemeente, maar netheid blijft een topprioriteit. We doen er alles aan om onze openbare ruimtes proper te houden. Hondenbaasjes die hun verantwoordelijkheid nemen, verdienen onze waardering. Wie blijft vervuilen, kan rekenen op sancties.” (MVO)